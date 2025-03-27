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İran’dan Trump’ın Tehdidine Yanıt

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İRAN’DAN TRUMP’A DETAYLI CEVAP

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran resmi haber ajansına verdiği demeçte, Tahran’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın mektubuna cevaplarını Umman üzerinden ilettiklerini duyurdu. Arakçi, “İran’ın yanıtında Trump’ın mektubuna yönelik detaylı açıklamalar sunuldu ve mevcut duruma dair İran’ın görüşleri aktarıldı” şeklinde belirtti. Ayrıca, İran’ın maksimum baskı ve askeri tehditler altında doğrudan müzakerelere girmeyeceğini, ancak geçmişte olduğu gibi dolaylı müzakerelerin devam edebileceğini vurguladı.

TRUMP’IN MÜZAKERE ÇAĞRISI VE TEPKİLER

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Mart’ta Fox Business Network’e verdiği röportajda, İran lideri Ali Hamaney’e bir mektup gönderdiğini bildirmişti. Trump, “Onlara, ‘Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak’ diyen bir mektup yazdım” açıklamasında bulundu. Hamaney ise 8 Mart’ta yaptığı konuşmada, ABD’nin müzakere talep ettiğini ancak bunun sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak isteği olarak değerlendirdi. İran’ın buna asla kabul etmeyeceğini de dile getirdi.

İRAN’IN TEHDİTLERE YANITI VE DOLAYLI GÖRÜŞMELER

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 11 Mart’ta Trump’ın tehditlerine yanıt verirken, “Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et” şeklinde sert bir açıklama yaptı. Ayrıca, uluslararası basında çıkan haberlere göre, İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aracılığıyla ABD ile dolaylı görüşmeler yapma teklifini değerlendirdiği bildiriliyor. İki ülke, geçmişte de Umman aracılığıyla çeşitli düzeylerde dolaylı görüşmeler gerçekleştirmişti.

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