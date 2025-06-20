İran Danışman, Suikast Girişimini Açıkladı

İSRAİL’İN SUİKAST GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Danışmanı Muhammed Hüseyin Rençberan, İsrail’in Arakçi’ye yönelik gerçekleştirmek istediği suikast girişiminin güvenlik güçleri tarafından durdurulduğunu bildirdi. Rençberan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, suikast girişiminin engellendiğini duyurdu. Arakçi’nin İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları ile nükleer müzakereler için Cenevre’ye gideceği duyurulduktan sonra bazı kişilerin kendisine “Siyonist rejim onu hedef alır mı?” endişesini ilettiğini aktardı.

TEHDİT VAR ANCAK İRAKÇİ GÜVENİYOR

Rençberan, “Evet, böyle bir tehdit vardı ve hala da var. Ancak Arakçi, yalnızca dışişleri bakanı değil, kendisini vatanın bir ferdi olarak görüyor ve tıpkı sevdiği Kasım Süleymani gibi şehadeti arzuluyor” şeklinde ifade etti. Suikast girişiminin başarısızlığa uğradığını belirten Rençberan, “Eğer güvenlik güçlerimizin aldığı önlemler olmasaydı, belki de birkaç gün önce İsrail’in Tahran’daki büyük komplosu başarıya ulaşacaktı. Şükürler olsun ki bu girişim başarısız oldu” dedi. Ülkenin diplomatları için dua edilmesi gerektiğini vurgulayan Rençberan, “İran’ın hakkını savunma yolunda başarılı olsunlar” şeklinde konuştu.