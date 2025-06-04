İran, DEAŞ üyelerini gözaltına aldı

İRAN’DA DEAŞ ÜYELERİ GÖZALTINA ALINDI

İran, başkent Tahran’da düzenlenen bir tören sırasında terör saldırıları planladığı belirlenen 13 DEAŞ üyesini gözaltına aldığını açıkladı. İran Emniyet Teşkilatı Sözcüsü Said Muntazır el-Mehdi, bu operasyonların Tahran, İsfahan, Kum ve Elburz eyaletlerinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

OPERASYON DETAYLARI PAYLAŞILDI

Sözcü Mehdi, “Bu operasyonlarda, yakın zamanda Tahran’da düzenlenen törende bombalama eylemleri gerçekleştirmeyi amaçlayan intihar bombacıları da dahil olmak üzere terör örgütü DEAŞ üyesi 13 kişi intihar yelekleri, ekipman ve malzemeleriyle birlikte gözaltına alındı.” şeklinde konuştu. Bu gelişme, İran’ın terörle mücadele çabalarının hız kesmeden devam ettiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.