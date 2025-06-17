İran Destek Gösterisi Yapıldı Kerkük’te

İRAN’A DESTEK GÖSTERİSİ

Irak’ın Kerkük şehrinde, Şii Nuceba Hareketi’nin çağrısıyla İran’a destek gösterisi gerçekleştirildi. Kerkük kent merkezindeki İhtifalat bölgesinde bir araya gelen kalabalık, İran için sloganlar atarken İsrail’i de kınadı. Göstericiler, Irak hükümetine yönelik taleplerini dile getirerek, ülkede hala bulunan Amerikan güçlerinin Irak’tan çıkmasını ve ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği ile diğer diplomatik temsilciliklerinin kapatılmasını istedi.

YEŞİL BÖLGE’DE BENZER GÖSTERİLER

Bağdat’taki Yeşil Bölge önünde de dün ve bugün benzer şekilde Şii milis gruplarının destekçileri gösteriler düzenlemişti. Irak güvenlik güçleri, göstericilerin ABD Büyükelçiliği’ne yönelik olası bir baskın düzenleme ihtimaline karşılık olarak Yeşil Bölge’yi araç trafiğine kapatmayı tercih etti.