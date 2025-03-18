İran Destekli Husilerden Tehdit: Yanıt Vereceğiz

HUSİLER KIZILDENİZ’DE GERİ ADIM ATMAYACAK

Yemen’de İran destekli Husiler, Kızıldeniz’deki durumu değiştirmeyi planlamıyor. Husiler’in Dışişleri Bakanı Celam Amer, bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve “An itibarıyla ABD ile savaş halindeyiz. Saldırılara yanıt vereceğiz.” dedi. Açıklamada, İran’a yönelik baskılar ya da talepler göz önüne alındığında, Kızıldeniz’deki gemilere yönelik saldırıların düşmeyeceği vurgulandı.

GERİLİMİN TIRMANMASI BEKLENİYOR

Celam Amer, “Şimdi Yemen’in ABD ile savaş halinde olduğunu görüyoruz ve bu da kendimizi mümkün olan tüm araçlarla savunma hakkımız olduğu anlamına geliyor, dolayısıyla gerilimin tırmanması muhtemel.” ifadesiyle, artan gerilimin bölgedeki durumu daha da zorlaştırabileceğini belirtti. Öte yandan, Hamas, İsrail’in Gazze’deki saldırılarından dolayı ABD’yi, İsrail’e sınırsız destek vermekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Husiler tarafından gerçekleştirilecek her türlü saldırıdan İran’ı sorumlu tutacağını duyurdu.