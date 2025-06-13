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İran Devri Muhafızları, Operasyonu Duyurdu

İRAN DEVLET TELEVİZYONU AÇIKLAMA YAPTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, “Gerçek Vaat-3” operasyonunun başladığını duyurdu. İran Devlet Televizyonu, bu konuda yapılan yazılı açıklamayı halka ulaştırdı. Açıklamada, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği ve sivil ile yüksek rütbeli askerlerin yaşamını yitirmesine neden olan saldırıya dikkat çekildi.

SALDIRILAR HEDEF ALINDI

Açıklamada, “Siyonist rejimin işgal altında bulunan topraklarındaki onlarca hedefi, askeri merkezleri ve hava üsleri ‘Gerçek Vaat-3’ Operasyonu kapsamında vuruldu” ifadeleri dile getirildi. Bu durum, bölgedeki gelişmelerin daha da tırmanabileceğine işaret ediyor.

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