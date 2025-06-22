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İran Devrim Muhafızları, 40 Füze Kullandı

İRAN DEVRİM MUHAFAZILARI ORDUSU’NDAN AÇIKLAMA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’e yöneltilen son saldırı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bu saldırıda toplam 40 füze kullanıldığı belirtiliyor.

HAYBER ŞEKAN TİPİ FÜZELERİN KULLANIMI

Açıklamada, özellikle dikkat çeken nokta ise, bu saldırıda ilk kez Hayber Şekan tipi füzelerin aktif hale getirildiği oldu. Ayrıca, “Silahlı kuvvetlerin kapasitelerinin temel kısımlarının henüz faaliyete geçirilmediği” bilgisi de verilerek, gelecekteki potansiyel askeri eylemlere işaret edildi.

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