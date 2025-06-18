İran Dini Lideri Hamaney Uyardı. ABD, Müdahale Etmemeli, Zararı Büyük Olur. İran, Teslim Olmayacak, Dayanacak. Tehditler İran’ı Etkilemez, Güçlü Kalacak. Hamaney, Zafer Allah’tandır Dedi. Siyonist Düşman Cezalandırılmalı, İfadeleri Vurgulandı

İRAN DİLİ LİDERİNDEN ABD’YE SERT UYARI

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, gerçekleştirilen bir konuşmada, “ABD’liler, (İran’a) askeri bir müdahalenin kendileri için telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacağını bilmeli. Bu zararın etkisi İran’ın alacağı darbeden çok daha fazla olur” ifadelerini kullandı. Hamaney, televizyon yayını sırasında özellikle İsrail’in İran’a yönelik hamleleri ve ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları üzerinde durarak sert bir yanıt verdi. Hamaney, İran halkının son günlerde düzenlenen gösterilere yoğun katılımını “olgunluk ve maneviyatın bir göstergesi” olarak değerlendirdi.

DÜZENLENEN SALDIRILAR VE ABD İLE MÜZAKERELER

Hamaney, İran’a yönelik saldırıların ülke yetkililerinin ABD ile dolaylı müzakereler yürüttüğü bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekerek, “Olayın başından beri bu saldırının arkasında ABD’nin olabileceği düşünülüyordu. ABD’li yetkililerin son açıklamaları bu ihtimali güçlendiriyor” dedi. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik “teslim olun” çağrısını eleştirerek, “Bu sözler ne akla, ne de İran halkını tanıyanlara yakışır. İran milleti teslim olmaz” şeklinde konuştu. Hamaney, İran halkının inançlarına vurgu yaparak, “Tehditler, İran halkının düşünce ve davranışlarına asla etki etmez” dedi.

DAYATILAN SAVAŞA DİK DURUŞ

Hamaney, “İran, dayatılan bir barışa karşı olduğu gibi dayatılan bir savaşa da karşı dik duracak ve bu millet dayatmalar karşısında kimseye teslim olmayacak” diyerek vurguladı. Siyonist rejime yönelik de eleştirilerde bulunan Hamaney, “Siyonist düşman cezalandırılmalı ve zaten cezalandırılıyor. ABD’li dostlarının devreye girmesi, siyonist rejimin zayıflığı ve çaresizliğinin göstergesidir” dedi. Hamaney, İran milletinin ve silahlı kuvvetlerinin düşmanlarına karşı ağır bir ceza uyguladığını ve uygulamaya devam edeceğini belirtti.

HAYATTA GÜÇLÜ DEVAM ETME ÇAĞRISI

Hamaney, ABD’nin muhtemel bir askeri müdahalesinin ağır sonuçları olacağı uyarısında da bulundu. “Hayatınıza güçlü şekilde devam edin. Özellikle halka hizmet eden, toplumla doğrudan temas içinde olanlar ve bilgilendirme görevini yürütenler, işlerini kararlılıkla sürdürsün” ifadesinde bulundu. Hamaney, son olarak, “Çünkü zafer yalnızca hikmet sahibi Allah’tandır” diyerek halkına kara yol gösterdi.

– TAHRAN