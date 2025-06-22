İran Dışişleri Bakanı: ABD saldırılarına tepki verdi

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Başkan Trump, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerini “sığınak katili” olarak bilinen B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla vurduğunu duyurdu. Trump, “Fordo artık yok” ifadesini kullandı. İsrail ise İran’ın kendisine füze fırlattığını ve yaşanan saldırılarda 27 kişinin yaralandığını bildirdi. Bu duruma yanıt olarak İsrail, İran’ın batısına yeni bir saldırı başlattı.

İRANLI BAKANDAN SERT TEPKİ

İstanbul’daki basın toplantısında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin saldırılarına karşı sert bir tepki gösterdi. Arakçi, “İran, en güçlü şekilde ABD’nin saldırgan askeri operasyonunu kınamaktadır” dedi. Saldırıların, ABD’nin “soykırım rejimi” ile birlikte gerçekleştirildiğini belirten Bakan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) hemen toplanarak durumu değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Arakçi ayrıca, “Diplomasiye ihanet eden ABD tarafıdır” diyerek, “Saldırıya karşı sessiz kalınmamalı” şeklinde konuştu.

İRAN’IN KORUMA HAKKI

Dışişleri Bakanı Arakçi, “İran’ı sadece ABD askeri saldırganlığına karşı değil, İsrail’in saldırılarına karşı da koruyacağız” diye belirtti. Konuşmasının devamında, “İran’ın BM Şartı ve ilgili maddeleri çerçevesinde yasal meşru biçimde kendini koruma hakkı vardır ve her türlü tedbiri alacaktır” sözlerine yer verdi. Saldırılar sonucunda nasıl bir hasar oluştuğunun henüz netleşmediğini söyleyen Arakçi, bunun öneminin olmadığını, ABD’nin saldırısının kınanması gerektiğini yineledi.

DİPLOMASİ YOLUNDA ENGELLER

Dışişleri Bakanı Arakçi, İran’ın müzakere sırasında askeri bir saldırıya uğradığını hatırlatarak, “İran’a diplomasiye geri dönün çağrısında bulunmanın pek anlamı yok” dedi. Arakçi, “ABD’nin diplomasi sürecini bombaladığını” vurgulayarak, “Bence burada diplomasi taraftarı olmadıklarını kanıtladılar” değerlendirmesinde bulundu. “Şu ana kadar ihlal etmedikleri hiçbir kırmızı çizgi yok” diyen Bakan, diplomasi için geriye ne kadar alan kaldığını bilmediğini ifade etti.

RUSYA İLE GÖRÜŞME PLANI

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, öğleden sonra Moskova’ya gitmeyi planladığını belirtti. Arakçi, Rusya ile stratejik ortaklıklarının bulunduğunu ve pozisyonlarını koordine ettiklerini aktararak, “Yarın Putin ile görüşeceğim” dedi. Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olduğuna dikkat çeken Bakan, ülkesinin Putin ile birlikte çalışacağına işaret etti.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Arakçi, Türkiye’nin olası arabuluculuğu konusunda ise, “Türkiye çok kesin bir şekilde İsrail’in saldırılarını kınadı” dedi. Tüm bölge ülkeleri ve Müslüman ülkelerinin İsrail’in saldırılarını kınamakta birleştiğini ifade eden Arakçi, “Dün geceki saldırı çok büyük bir cinayet” açıklamasında bulundu. Ayrıca, ABD’nin davranışının dünya barışını tehdit ettiğini dile getirdi.

NÜKLEER GÖRÜŞMELER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Toplantının sonunda, NTV’nin ABD ile olan temaslar üzerine sorduğu soruya cevap veren Arakçi, nükleer görüşmelerde ABD’yi temsil eden Trump’ın Ortadoğu Temsilcisi ile yapılan görüşmelerin dolaylı olduğunu belirtti. Görüşmelere Umman Dışişleri Bakanı’nın arabuluculuk ettiğini aktaran Bakan, ABD’den saldırılar dolayısıyla farklı kanallardan mesajlar aldıklarını ve gerekli durumlarda bu mesajlara yanıt vereceklerini ifade etti.