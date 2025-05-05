İran Dışişleri Bakanı Acil Adımlar Atmalı

ACİL ADIMLAR ATILMASI GEREKEN BİR KONUDUR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yaptığı açıklamada, “İslam ülkeleri ve uluslararası toplumun Gazze’deki katliamı durdurmak için acil adımlar atması gerekiyor” dedi. Arakçi, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüşmek amacıyla Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında temaslarına devam ediyor. Ziyareti kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Başbakan Şahbaz Şerif ve Dışişleri Bakanı İshak Dar ile bir araya gelen Arakçi, görüşmelerde iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, güvenlik ve kültürel iş birliğini ele aldı.

ORTAK FIRSATLAR VE ZORLUKLAR

Başbakan Şerif ile yaptığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın komşu ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesine verdiği önemi vurgulayan Arakçi, Pakistan’ın İran dış politikasında özel bir konuma sahip olduğunu belirtti. İran ve Pakistan’ın ortak fırsatlar ve zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Arakçi, bu fırsatların değerlendirilmesi ve mevcut sorunlarla başa çıkılabilmesi için iki ülke yetkilileri arasında düzenli diyalog ve sürekli istişarenin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, İsrail’in Gazze’deki saldırıları ve bölgedeki istikrarsızlık üzerinde durarak, Pakistan’ın Filistin halkına olan desteği için teşekkür etti ve İslam ülkelerinin, özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı altında, İsrail’e karşı birleşik bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti.

BÖLGEDEKİ GERİLİMİN TIRMANMAMASI GEREKEN BİR DURUMDUR

Arakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ile ikili ilişkilerin mevcut durumu ve iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda yolları ele aldı. İran ve Pakistan açısından bölgesel barış ve istikrarın stratejik önemine dikkat çeken Arakçi, Orta Doğu ve Güney Asya’da gerilimin tırmanmaması gerektiği yönündeki kararlı tutumunu yineledi. Cumhurbaşkanı Zerdari ile yaptığı görüşmede ise, Pakistan’daki temaslarının yapıcı geçtiğini ve ekonomi, ticaret, bankacılık, sınır ve güvenlik alanındaki mutabakatların takipçisi olacaklarını belirtti.

İKİ ÜLKE ARASINDA GÜÇLÜ BİR DOSTLUK VURGUSU

Orta Doğu’daki gelişmelere de değinen Arakçi, “İslam ülkeleri ve uluslararası toplumun Gazze’deki katliamı durdurmak için acil adımlar atması gerekiyor” ifadesinde bulundu. Ayrıca, “İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’daki suçlarının cezalandırılmasını” talep eden Arakçi, Birleşmiş Milletler’in sessizliğinin ve Batılı ülkelerin desteğinin bu suçları normalleştirdiğini ve bölgeyi daha da güvensiz hale getirdiğini vurguladı. Zerdari ise, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk ve karşılıklı çıkarlar temeli üzerine güçlü bir dostluğa dayandığını belirtti ve Pakistan hükümetinin bu ilişkileri geliştirmeye kararlı olduğunu ifade etti.

İRAN’IN DOST ÜLKELERİ ARASINDAKİ İLETİŞİM

Ziyaretin ardından İran basınına konuşan Arakçi, Hindistan’a gitmeden önce Pakistan’daki dostlarının görüşlerinden haberdar olmak istediklerini belirterek, “Hem Hindistan hem de Pakistan, İran’ın dost ülkesi. Ayrıca Pakistan bizim komşu ve kardeş ülkemiz” ifadesinde bulundu. Ziyaretinin üç ana hedefini de açıklayan Arakçi, “Bölgedeki gelişmeleri değerlendirmek, Hindistan-Pakistan ilişkileri hakkında fikir alışverişinde bulunmak ve İran-Pakistan ilişkilerinde özellikle siyasi, ekonomik ve kültürel alandaki iş birliğini gözden geçirmek” şeklinde belirtti.