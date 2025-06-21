İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Açıklama

DIPLOMATIK ÇÖZÜMDE ZORLUKLAR YAŞANIYOR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsviçre’nin Cenevre kentinde Avrupalı üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından NBC News’le yaptığı mülakatta, ABD ile diplomatik çözüm için masaya oturmanın zorluklar taşıdığını belirtti. Tahran ile Washington arasında 15 Haziran’da planlanan nükleer görüşmelerin öncesinde, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarını hatırlatan Arakçi, diplomatik görüşmeler konusunda ABD’ye duyulan güvenin artık sorgulanır hale geldiğini ifade etti. Arakçi, ABD’nin diplomasiye ilgi duymadığını ve nükleer müzakereleri “İsrail’in hava saldırısını örtbas etmek” amacıyla kullandığını savundu. “Artık onlara nasıl güvenebileceğimizi bilmiyoruz. Yaptıkları şey, diplomasiye ihanetti,” ifadelerini kullandı. İranlı Bakan, müzakereye hazır olduklarını ancak bunun için İsrail’in hava saldırılarına son vermesi gerektiğini vurguladı.

URANYUM ZENGİNLEŞTİRME HAKKI VURGULANDI

Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçilmesi talebine yanıt olarak, her ülkenin barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme hakkına sahip olduğunu belirtti. Arakçi, uranyum zenginleştirmeden “tamamen vazgeçmeyeceklerini” Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a yaptığı görüşmelerde defalarca ilettiğini açıkladı. Witkoff ile iletişimin sürdüğünü ancak daha önce verilen sözlerin yerine getirilmediği bilgisini veren Arakçi, “Artık aramızda güven eksikliği var çünkü vaatlerini yerine getirmedi,” dedi.

MEŞRU MÜDAFAA HAKKI DİLE GETİRİLDİ

İran’ın ABD’ye yönelik askeri müdahale kararı alması durumunda meşru müdafaa hakkını kullanacağını kaydeden Arakçi, İsrail’e karşı verdikleri yanıt gibi aynı şekilde ABD’ye de karşılık vereceklerini ifade etti. “Savaşta taraflar birbirine saldırır. Bu, gayet anlaşılır. Meşru müdafa her ülkenin hakkıdır,” değerlendirmesini yaptı. Arakçi, İsrail’in İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’i hedef almaya yönelik açıklamalarını, “işleyebilecekleri en büyük suç” olarak nitelendirdi fakat bunun gerçekleşemeyeceğini belirtti.

MÜZAKERE ŞARTLARI NETLEŞTİ

Arakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu öncesinde basına değerlendirmelerde bulundu. Ülkesinin ABD ile 15 Haziran’da yapılacak altıncı tur müzakerelerinden iki gün önce, İsrail’in İran’a saldırma kararı aldığını belirtirken, “Diplomasiye karşı oldukları açık. Bu sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesini istemiyorlar,” dedi. 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayı hatırlatarak, “Bu, iki yıllık müzakerelerin sonucuydu ve ardından anlaşmayı imzaladığımızda tüm dünya bunu kutladı,” ifadesini kullandı.

Arakçi, diplomasinin önemini vurgularken, “Bu, diplomasinin işe yarayabileceği anlamına geliyor. Geçmişte işe yaradı ve gelecekte de işe yarayabilir fakat diplomasiye geri dönebilmemiz için saldırganlığın durdurulması gerekiyor,” şeklinde konuştu. “Halkımız bombardıman altındayken ABD ile müzakereye gidemeyeceğim açıktır,” diyen Arakçi, ABD’nin bu saldırganlığın içinde olduğu sonucuna vardıklarını açıkladı. “Bunu inkar ettiler. İlk günden beri işin içinde olduklarına dair elimizde pek çok gösterge var,” dedi. Arakçi, ABD’nin bu saldırganlığa katılması durumunun herkes için tehlikeli olacağına inandığını belirtti.