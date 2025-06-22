İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Kritik Açıklama

DİPLOMATİK ÇÖZÜM ZORLAŞIYOR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cenevre’de Avrupalı yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından NBC News’e verdiği mülakatta, ABD ile diplomatik çözüm için masaya oturmanın zorlaştığını belirtti. 15 Haziran’da gerçekleşmesi planlanan nükleer görüşmelerin öncesinde, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırıları düzenlediğini hatırlatan Arakçi, ABD’ye güvenip güvenemeyeceklerinin belirsiz olduğunu ifade etti. ABD’nin diplomasiye ilgi göstermediğini ve nükleer müzakereleri “İsrail’in hava saldırısını örtbas etmek” için kullandığını savunan Arakçi, “Artık onlara nasıl güvenebileceğimizi bilmiyoruz. Yaptıkları şey, diplomasiye ihanetti.” dedi.

URANYUM ZENGİNLEŞTİRME HAKKI

Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçilmesi konusundaki talebinin yerine getirilemeyeceğini söyledi. Her ülkenin barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme hakkı olduğuna dikkat çeken Arakçi, uranyum zenginleştirmeden “tamamen vazgeçmeyeceklerini” Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a da ilettiğini belirtti. Witkoff ile iletişiminin devam ettiğini ancak daha önce yapılan sözlerin yerine getirilmediğini ifade eden Arakçi, “Artık aramızda güven eksikliği var çünkü vaatlerini ve bize yapabileceğimizi söylediği şeyleri yerine getirmedi.” şeklinde konuştu.

EĞER SALDIRIRSA CEVAP VERİLECEK

Arakçi, Trump’ın İran’a askeri müdahale kararı alması durumunda İran’ın meşru müdafaa hakkını kullanacağını ifade etti. İsrail’e karşı nasıl yanıt verdiklerini açıklayan Arakçi, ABD’ye de aynı yanıtı vereceklerini belirtti. “Savaşta taraflar birbirine saldırır. Bu, gayet anlaşılır. Meşru müdafaa her ülkenin hakkıdır.” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, İsrail’in İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’i hedef alacağı yönündeki açıklamalara da değinen Arakçi, böyle bir eylemin “işleyebilecekleri en büyük suç olacağını” ancak bunun gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.

BOMBARDIMAN ALTINDAYKEN MÜZAKERE YAPILAMAZ

Arakçi, Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde yapılan İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu öncesi yaptığı değerlendirmelerde, 15 Haziran’da ABD ile müzakerelerin gerçekleştirilmesinden iki gün önce “İsrail’in İran’a saldırmaya karar verdiğini” belirtti. “Diplomasiye karşı oldukları açık, bu sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesini istemiyorlar, 2015’teki gibi müzakereli bir çözüme kesinlikle hazırız.” diyen Arakçi, İran’ın ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere ile Almanya’dan oluşan P5+1 ülkeleriyle 2015’teki anlaşmasını hatırlattı. “Bu, iki yıllık müzakerelerin sonucuydu ve sonra anlaşmayı imzaladığımızda tüm dünya bunu kutladı.” dedi. Diplomanin önemine değinen Arakçi, “Yani bu, diplomasinin işe yarayabileceği anlamına geliyor. Geçmişte işe yaradı ve gelecekte de işe yarayabilir fakat diplomasiye geri dönebilmemiz için saldırganlığın durdurulması gerekiyor.” diye ekledi. “Halkımız bombardıman altındayken ABD ile müzakereye gidemeyeceğim açıktır.” diyen Arakçi, ABD’nin başından beri bu saldırganlığın içinde olduğuna inandıklarını söyledi.