İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Kritik Açıklama

ABD İLE DİPLOMATİK ÇÖZÜM ZORLAŞIYOR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsviçre’nin Cenevre kentinde Avrupalı üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından NBC News’e verdiği mülakatta, ABD ile diplomatik çözüm için müzakere yapmanın zorlaştığını ifade ediyor. Arakçi, Tahran ile Washington arasında planlanan 15 Haziran tarihli nükleer görüşmelerden yalnızca birkaç gün önce İsrail’in İran’a yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiğini hatırlatarak, ABD’ye duyulan güvenin kalmadığını belirtmiştir. ABD’nin diplomasiye rağbet etmediğini ve nükleer müzakereleri “İsrail’in hava saldırısını örtmek” için kullandığını savunan Arakçi, “Artık onlara nasıl güvenebileceğimizi bilmiyoruz. Yaptıkları şey, diplomasiye ihanetti.” diyor. İranlı Bakan, müzakerelere hazır olduklarını fakat bunun için İsrail’in hava saldırılarının sona ermesi gerektiğinin altını çiziyor.

URANYUM ZENGİNLEŞTİRME HAKKI

Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın “uranyum zenginleştirme faaliyetinden vazgeçilmesi” talebini kabul etmeyeceklerini belirtirken, her ülkenin barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme hakkına sahip olduğunu vurguluyor. Arakçi, “Tamamen vazgeçmeyeceklerini” Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a da görüşmeler sırasında birkaç kez ilettiğini ifade ediyor. Witkoff’la iletişiminin devam ettiğini fakat daha önce verilmiş sözlerin yerine getirilmediğini belirten Arakçi, “Artık aramızda güven eksikliği var çünkü vaatlerini ve bize yapabileceğimizi söylediği şeyleri yerine getirmedi.” şeklinde konuşuyor.

MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

Arakçi, ABD’nin İran’a askeri müdahaleye karar vermesi durumunda İran’ın meşru müdafaa hakkını kullanacağını ifade ediyor ve İsrail’e karşı nasıl bir yanıt verdiyse ABD’ye de aynı şekilde karşılık vereceklerini belirtiyor. Konuyla ilgili “Savaşta taraflar birbirine saldırır. Bu, gayet anlaşılır. Meşru müdafaa her ülkenin hakkıdır.” diyor. Ayrıca, İsrail’in İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’i hedef alması durumunu da değerlendirerek, bunun “işleyebilecekleri en büyük suç olacağını” ancak İsrail’in bunu gerçekleştiremeyeceğinin altını çiziyor.

DİPLOMASİYE GİTMEK ZOR

Arakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu öncesinde basına yaptığı açıklamalarda, İran’ın ABD ile 15 Haziran’daki 6. tur müzakerelerini yapmasından iki gün önce “İsrail’in İran’a saldırmaya karar verdiğini” kaydediyor. “Diplomasiye karşı oldukları açık, bu sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesini istemiyorlar, 2015’teki gibi müzakereli bir çözüme kesinlikle hazırız.” diyor. Diplomasinin önemine değinen Arakçi, “Yani bu, diplomasinin işe yarayabileceği anlamına geliyor. Geçmişte işe yaradı ve gelecekte de işe yarayabilir fakat diplomasiye geri dönebilmemiz için saldırganlığın durdurulması gerekiyor.” ifadelerini kullanıyor. “Halkımız bombardıman altındayken ABD ile müzakereye gidemeyeceğim açıktır.” diyen Arakçi, ABD’nin bu saldırganlığın içine girdiğine inandıklarını belirtiyor.