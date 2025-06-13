İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Guterres’le görüştü

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi. Yayımlanan açıklamada, Arakçi’nin görüşme sırasında İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla ilgili mevcut durumu aktardığı ve Guterres’ten, BM’nin uluslararası barış ve güvenliği koruma sorumluluklarını yerine getirmesi için acil önlem almasını istediği ifade edildi.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA KARŞI ACİL YANIT GEREKİYOR

Görüşme esnasında, Arakçi’nin, İsrail’in saldırganlığına karşı BM’nin hızlı bir cevap vermesi gerektiğine vurguda bulunduğu belirtildi. Arakçi, bu saldırıların bağımsız bir BM üyesi olarak İran’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini ve bunun açık bir saldırganlık eylemi olduğunu dile getirdi.

GUTERRES’TEN GERGİNLİĞİ AZALTMA TAHAHHÜDÜ

BM Genel Sekreteri Guterres’in ise bu görüşmede, İsrail’in saldırganlığıyla ilgili duyduğu derin üzüntüyü ifade ettiği aktarılıyor. Guterres, İran’a yönelik saldırıları, özellikle de İran ve ABD arasındaki müzakerelerin sürmekte olduğu bir dönemde nükleer tesislere yapılan saldırıları kınadı. Guterres’in, bölgedeki gerginliği azaltmak ve barışı sağlamak amacıyla BM mekanizmalarını kullanma vaadini de yine ifade ettiği kaydedildi.