İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Müzakereleri Değerlendirdi

İLK TUR GÖRÜŞMELERİ YAPILDI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yapılan ilk tur müzakerelerin yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini belirtti. Arakçi, “Hiçbir uygunsuz ifade kullanılmadı. Her iki taraf da eşit şartlarda ve karşılıklı faydaya dayalı bir anlaşmaya varmak için müzakereleri sürdürme kararlılığını gösterdi” ifadesini kullandı. Müzakerelerin, Umman’ın başkenti Maskat’ta yapıldığını vurgulayan Arakçi, bu görüşmelerin yaklaşık 2 buçuk saat sürdüğünü ve Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’nin bu konuda yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

İKİNCİ TURUN TARİHİ AÇIKLANDI

Arakçi, müzakerelerin ikinci turunun gelecek hafta cumartesi günü yapılacağını bildirdi. “Bir sonraki oturumda, muhtemel bir anlaşmanın genel çerçevesini ele almayı ve sürecin ne kadar ilerletilebileceğini değerlendirmeyi planlıyoruz” dedi. Bunun yanı sıra, tarafların zaman kaybına yol açacak ve sonuçsuz müzakerelere karşı olduğunu dile getiren Arakçi, “ABD tarafı da hedeflerinin mümkün olan en kısa sürede bir anlaşmaya ulaşmak olduğunu ifade etti” diye ekledi.

OLUMSUZ RAPORLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Müzakere sürecinin zorlu olabileceğini aktaran Arakçi, “Bu süreç her iki tarafın da irade göstermesini gerektiriyor. Bugün karşı taraf, uygun ve adil bir anlaşma sağlamak için ciddi çaba sarf etti. Şimdi bu görüşmeleri değerlendirip, daha derinlemesine ele almalı ve bir sonraki tur için hazırlıklarımızı yapmalıyız” dedi.

GÖRÜŞMELERİN YERİ DEĞİŞEBİLİR

Müzakere ikinci turunun aynı düzeyde yapılacağını kaydeden Arakçi, toplantının yerinin büyük ihtimalle değişeceğini, ancak ev sahipliğinin yine Umman’a ait olacağını ifade etti. “Bugünkü toplantı, müzakerelerin sürdürülebilir olduğunu gösterdi. Bir sonraki toplantıda, görüşmelerin gündemine girmeyi hedefliyoruz ve bu süreç doğal olarak bir zaman çizelgesini de beraberinde getirecek” diye ekledi.

İLERİDEKİ TEMELLER ÜZERİNE KONUŞULACAK

Arakçi, müzakerelerin nasıl bir zemin üzerinde yapılacağını belirleyeceklerini ifade etti. “Bugünkü toplantıda, ortak bir müzakere zeminine oldukça yaklaştık. Eğer bir sonraki oturumda bu temeli netleştirebilirsek, sürecin büyük bir kısmını geride bırakmış oluruz” diye söyledi.

SÖYLEŞİ VE DİPLOMASTİK NEZAKET

Görüşme sonrasında ABD heyetiyle kısa bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirten Arakçi, “Bu tamamen normal bir durumdu. Görüşme sonrasında iki heyet karşılaştı ve birkaç dakika sohbet ettik. ABD’li diplomatlara her zaman diplomatik nezaket çerçevesinde yaklaşıyoruz” şeklinde konuştu.