İran Dışişleri Bakanı Arakçi’nin Açıklamaları

DİPLOMATİK ÇÖZÜM ZORLAŞIYOR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cenevre’de Avrupalı yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından NBC News’e verdiği mülakatta, ABD ile diplomatik çözüm yolunda masaya oturmanın giderek daha zor hale geldiğini belirtti. Arakçi, Tahran ile Washington arasında 15 Haziran’da yapılması beklenen nükleer müzakerelerin öncesinde, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarının gerçekleştiğini hatırlatarak, artık ABD’ye güvenmelerinin ne kadar mümkün olduğunu sorguladıklarını aktardı. Bakan, ABD’nin diplomasiye yeterince ilgi göstermediğini ve nükleer müzakereleri “İsrail’in hava saldırısını örtbas etmek” için kullandığını ifade etti. “Artık onlara nasıl güvenebileceğimizi bilmiyoruz. Yaptıkları şey, diplomasiye ihanetti.” dedi.

URANYUM ZENGİNLEŞTİRME HAKKI

Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sonlandırma talebine uyamayacaklarını belirtti ve her ülkenin barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme hakkına sahip olduğunu vurguladı. Arakçi, uranyum zenginleştirmeden “tamamen vazgeçmeyeceklerini” Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi ile yaptığı görüşmelerde de ilettiğini aktardı. Arakçi, Witkoff ile iletişiminin devam ettiğini fakat daha önce verilen sözlerin yerine getirilmediğini ifade etti. “Artık aramızda güven eksikliği var çünkü vaatlerini ve bize yapabileceğini söylediği şeyleri yerine getirmedi.” diye konuştu.

MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

Eğer Trump, İran’a askeri müdahalede bulunursa, İran’ın meşru müdafaa hakkını kullanacağını vurgulayan Arakçi, “İsrail’e karşı nasıl yanıt verildiyse, ABD’ye de aynı şekilde yanıt vereceğiz.” ifadelerini kullandı. Bakan, savaş ortamında her tarafın birbirine saldırabileceğini ve bunun son derece anlaşılır olduğunu belirtti. Ayrıca, İsrail’in İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik tehditlerine de değinen Arakçi, “Böyle bir eylem, işleyebilecekleri en büyük suç olur fakat İsrail bunu gerçekleştiremeyecek.” şeklinde konuştu.

GÜVEN VE DİPLOMASİ ÜZERİNE

Arakçi, İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi oturumu öncesinde de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ülkesinin 15 Haziran’da ABD ile 6. tur müzakereleri yapacağını hatırlatan Arakçi, İsrail’in İran’a saldırma kararı aldığını belirtti. “Diplomasiye karşı oldukları açık, bu sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesini istemiyorlar. 2015’teki gibi müzakereli bir çözüme kesinlikle hazırız.” dedi. Ayrıca, 2015’te imzalanan anlaşmanın iki yıllık müzakerelerin sonucu olduğunu hatırlatarak, diplomasiye dönüş için saldırganlığın durdurulması gerektiğini vurguladı. Arakçi, “Halkımız bombardıman altındayken ABD ile müzakereye gidemeyeceğim açıktır.” diye konuştu. ABD’nin bu saldırganlığın içinde olduğu sonucuna vardıklarını belirten Arakçi, “İşin içinde olmadıklarını söyleyip duruyorlar ama elimizde pek çok gösterge var.” dedi.