İran Dışişleri Bakanı Çin’e Ziyaret Edecek

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ÇİN’E GİDİYOR

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, salı günü Çin’e yapacağı ziyaret ile Washington ile yürütülen dolaylı müzakereler ve İran-Çin ilişkileri üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirecek. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, pazartesi günü Tahran’daki haftalık basın toplantısında, “Önceden planlanan ziyaret sırasında ABD ile dolaylı görüşmelerimizin süreci hakkında Çinli yetkililerle istişarelerde bulunup kendilerine bu konudaki son gelişmeler hakkında bilgi vereceğiz” ifadelerini kullandı.

NUKLEER PROGRAM VE İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINACAK

Bekayi, iki tarafın görüşmelerinde İran’ın nükleer programı, ABD yaptırımlarının kaldırılması ve ikili ilişkiler gibi konuların da ele alınacağını vurguladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olan Çin’in, bu süreçte “yapıcı ve etkili bir rol” oynayabileceğini dile getiren Bekayi, Çin’i İran’ın “önemli bir dostu ve ortağı” olarak nitelendirdi.