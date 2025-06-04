İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Müzakerelerin Süreceğini Belirtti

DİPLOMASİ PENCERESİ AÇIK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile yürütülen müzakerelerde uranyum zenginleştirilmesi konusunda bazı anlaşmazlıkların olduğunu ifade ediyor. Ancak, diplomasi penceresinin açık kaldığını ve müzakereler aracılığıyla bir çözüme ulaşılabileceğine inandığını aktarıyor. Erakçi, Lübnan’ın Al Manar televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD ile nükleer müzakerelerin değerlendirilmesine yönelik görüşlerini paylaştı. Ülkesi ile ABD arasındaki müzakerelerin “karşılıklı saygı çerçevesinde ve anlaşmaya varma yönünde ciddi bir iradeyle yapıldığını” belirten Erakçi, uranyum zenginleştirme konusunun iki taraf için en önemli ve temel anlaşmazlık kaynaklarından biri olduğuna dikkati çekti.

SİVİL NÜKLEER PROGRAMI İÇİN ZENGİNLEŞTİRME ÖNEMLİ

Ülkesinin sivil nükleer programını sürdürme kararlılığını vurgulayan Erakçi, “Zenginleştirme, tıbbi ve endüstriyel ihtiyaçlarımızı karşılamak için elzemdir. Yurt içinde üretilen radyoaktif izotoplar, her yıl 1 milyondan fazla hastanın tedavisine yardımcı oluyor. Bilim insanlarımızdan bazıları bu başarıya ulaşabilmek için canlarını feda etti. Biz bundan asla vazgeçmeyeceğiz.” açıklamasında bulundu.

ABD’nin İran’a sunduğu nükleer anlaşma teklifine ilişkin olarak Erakçi, “ABD’nin son önerisi inceleniyor ve uygun olduğunda İran’ın ulusal çıkarları doğrultusunda yanıt verilecek” dedi. Ayrıca, “Diplomasi penceresinin hala açık olduğuna ve müzakereler yoluyla bir çözüm bulma ihtimalinin gerçek olduğu” inancını yineledi.

İran ve ABD arasındaki nükleer müzakerelerde uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında hala temel bir anlaşmazlık olmaya devam ediyor. İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. Daha önce açıklama yapan ABD’li yetkililer, Tahran’ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceğini söylemişken, son dönemlerde İran’ın herhangi bir düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurması talep ediliyor. Taraflar, bugüne kadar Umman aracılığıyla beş tur görüşme gerçekleştirdi. Bir sonraki görüşmelerin yeri ve zamanı halen belirlenmiş değil. ABD, İran’a uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını da kapsayan bir anlaşma teklifi sundu. İran ise beklentilerini karşılamayan bu teklifi kabul etmeyeceğini ve kendi teklifini içeren şekilde ABD’ye bir yanıt hazırladığını bildirmiş durumda.