İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Müze Kayıplarında Geri Adım Atmayacak. Barış İçin Dış Politikada İşbirliği Önemli. Filistin’e Yapılan Zulmü Görmezden Gelemeyiz. Nükleer Enerji İçin Endişe Duyulamaz. ABD ile Müzakere Süreci Sürüyor. Gazze’deki Soykırım İnsanlığın Sorunudur

İRAN DİŞİŞLERİ BAKANI’NIN AÇIKLAMALARI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile müzakerelerde İran’ın sivil nükleer programı konusunda geri adım atmayacağını ifade ediyor. Erakçi, Katar’ın başkenti Doha’da “Güçlü İlişkiler, Ortak Çıkarlar” temasını ele alan İran-Arap Diyalog Konferansı’nda yaptığı konuşmada, bu konferansın “anlayışın çatışmayla yer değiştirmesine doğru atılmış bir adım” olduğunu vurguladı. “Bugün bölgesel diyalog ve işbirliğinin daha üst bir aşamasına geçtiğimizi söyleyebiliriz.” diyen Erakçi, Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ile İran arasında yapılan ilk ortak toplantının önemini de dile getirdi.

FİLİSTİN MESELESİNE VURGU

Erakçi, Filistinlilere karşı devam eden İsrail soykırımına dikkati çekerken, İslam dünyasının hedeflerine ulaşmak konusunda Filistin halkına yönelik zulmü göz ardı edemeyeceklerinin altını çizdi. Filistin meselesinin günümüzde daha önce hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğini söyleyen Erakçi, “Filistin’deki soykırımın durdurulması ve Filistin halkının yok edilmesine yönelik projenin engellenmesi hepimizin hukuki, ahlaki, dini ve stratejik sorumluluğu olmalıdır.” şeklinde konuştu. Erakçi, İsrail’in bölgedeki barışa yönelik en büyük tehdit olduğuna işaret ederek, “İsrail rejimi Gazze’de soykırım yaparken Suriye ve Lübnan’ı sürekli saldırganlık ve terör eylemlerinin üssü haline getirmiştir.” ifadelerini kullandı.

NÜKLEER MÜZAKERELERDE İRAN’IN POZİSYONU

Erakçi, İran ile ABD arasındaki müzakerelere ve ülkesinin nükleer programına dair endişelere de değindi. İran’ın nükleer silah edinmeyi yasakladığının altını çizen Erakçi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nın (NPT) bir üyesi olduklarını dile getirdi. Ancak İsrail’in bölgede nükleer silah sahibi tek ülke olduğuna da dikkat çekti. “İşgalci, saldırgan ve soykırımcı bir rejimin büyük bir nükleer silah cephaneliğine sahip olmasına izin verilirken İran’ın barışçıl nükleer enerjisinden endişe duyulamaz.” diyen Erakçi, ABD ile ve eş zamanlı olarak Avrupa, Rusya ve Çin ile iyi niyetle görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

MÜZAKERELERDE İLERLEME VE GERİ AŞAMALAR

İran ile ABD arasındaki müzakerelerin geçmişi, 2018’de ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesiyle başlıyor. O tarihten bu yana ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakerelere çağrıda bulundu. Bunun üzerine İran, Umman üzerinden bir yanıt verdi ve ardından Tahran ile Washington, bir dizi dolaylı görüşme gerçekleştirdi. Her iki taraf da müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini bildirirken, dördüncü tur müzakerelerin ertelendiği duyuruldu. İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. Diğer yandan, ABD’li yetkililer son zamanlarda İran’dan her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını istiyor.