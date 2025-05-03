İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Nükleer Hakların Varlığını Belirtti

İRAN’DAN ABD’YE CEVAP

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin nükleer yakıt üretme hakkına sahip olduğunu vurguladı ve ABD’nin müzakerelerdeki “maksimalist talepleri ve provokatif söylemlerinin başarı şansını aşındırdığını” belirtti. Erakçi, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, medya aracılığıyla müzakerelerin temel unsurları hakkında yorum yapmaktan kaçındığını, ancak İran’ın nükleer programına dair “yalanların tekrar edilmesinin temel gerçekleri değiştirmeyeceğini” ifade etti.

NÜKLEER YAKIT DÖNGÜSÜ HAKKI

Erakçi, ABD’nin İran’ın barışçıl nükleer programı için uranyum zenginleştirmesine ihtiyaç duymadığına dair ifadelerine atıfta bulunarak, “NPT’nin (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması) kurucu imzacısı olarak İran, tam nükleer yakıt döngüsüne sahip olma hakkına sahiptir. Nükleer silahları tamamen reddederken uranyumu zenginleştiren birkaç NPT üyesi bulunmaktadır.” dedi. Bu bağlamda Erakçi, İran dışında bazı Asya, Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinin de bu hakkı kullandığını söyledi.

MÜZAKERE SÜRECİ VE DÜZENLEMELER

ABD’nin müzakerelerdeki taleplerine ve tehditlerine dikkat çeken Erakçi, “Maksimalist konumlanma ve tahrik edici söylemler, başarı şansını aşındırmaktan başka bir işe yaramaz. Güvenilir ve kalıcı bir anlaşmaya ulaşmak mümkün. Tek gereken sağlam bir siyasi irade ve adil bir tutum.” ifadelerini kullandı. İran ile ABD arasındaki müzakereler, 2018’de nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilen ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a doğrudan müzakere çağrısında bulunmasının ardından başladı.

GÖRÜŞMELER VE ERTELEMELER

İran, ABD’nin ilettiği mektuba Umman üzerinden yanıt vermişti. Tahran ile Washington, bu mektup trafiğinin akabinde Umman’da, Roma’da ve tekrar Umman’da dolaylı görüşmeler gerçekleştirdi. Hem İran hem de ABD, müzakerelerde kaydedilen ilerlemeyi duyurdu. Dördüncü tur müzakerelerin 3 Mayıs’ta Roma’da yapılacağı belirtilmişti; fakat Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, müzakerelerin “lojistik nedenlerden” ötürü ertelendiğini açıkladı. İran, nükleer programını atom bombası üretimine engel olacak şekilde sınırlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. Önceki açıklamalarda, ABD’li yetkililer İran’ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edebileceklerini belirtirken, son dönemde bu süreçte her düzeyde uranyum zenginleştirmesinin durdurulmasını istediklerini belirtiyorlar.