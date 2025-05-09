İran Dışişleri Bakanı False İddiaları Reddetti

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANINDAN YALANLAMA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fox News kanalının İran’da “gizli nükleer tesis” bulunduğuna dair ortaya attığı iddiaları red etti. Arakçi, bu iddiaların İsrail’in desteklediği Halkın Mücahitleri örgütü aracılığıyla yaygınlaştırıldığını belirtti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Arakçi, ABD ile İran arasında yeniden başlayan dolaylı nükleer müzakereler çerçevesinde, “korkutucu uydu görüntüleri” ile kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını vurguladı.

İSRAİL’İN OLUMSUZ ROLÜ

Arakçi, İsrail’in ABD ve İran arasındaki dolaylı müzakere süreçlerine olumsuz yönde müdahil olduğuna dikkat çekti. Arakçi, “İtibarını kaybeden ve sabotajcı olarak ifşa olan Netanyahu, eski ve yeni kuklalara başvuruyor. Trump’a ne yapması gerektiğini dikte etmeye çalışan bu politika şimdi kendine yeni bir yol arıyor” şeklinde ifadeler kullandı.

SABOTAJ SİYASETİ

Arakçi, İsrail’in İran’a karşı Saddam Hüseyin döneminden kalan çeşitli örgüt ve grupları çalıştırmaya çalıştığını belirtti. Bu kişilerin ve grupların maliyetinin düşük olabileceğine dikkat çeken Arakçi, bu tür bir mücadelenin yalnızca çaresizliğin bir göstergesi olduğunu söyledi.

GİZLİ NÜKLEER TESİS İDDİASI

Fox News kanalı, kısa bir süre önce İran’ın Semnan eyaletinde “Rainbow Site” (Gökkuşağı Sahası) adıyla gizli bir nükleer tesis inşa ettiğini ileri sürmüştü. Kanal tarafından yayımlanan uydu görüntülerine göre, bu tesisin 2 bin 500 dönümlük geniş bir alan kapladığı ifade edildi. Haberde, bu gizli tesisin kimyasal madde üreticisi olarak bilinen “Diba Energy Siba” adı altında gizlendiği ve son on yıldır aktif olduğu öne sürüldü.

– TAHRAN