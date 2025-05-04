İran Dışişleri Bakanı Gerginliği Azaltsın

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN GERGİNLİK UYARISI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimi azaltmak için bir çağrı yaptı. Pakistan’a gerçekleştirdiği ziyarette, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve gerginliklerin giderilmesi amacıyla İslamabad’da mevcut olan durumu değerlendirmek üzere bulundu. Erakçi, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Ziyaretimde Pakistanlı üst düzey yetkililerle bölgesel konuları istişare edeceklerini” söyledi.

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİN ÖNEMİ

Erakçi, İran-Pakistan işbirliğini “daha iyi bir yola sokmaya çalıştıklarını” belirtti. İran açısından bölgedeki durumun kritik bir önem taşıdığını vurgulayan Erakçi, “Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğin azaltılması çağrısında bulunuyoruz. Tüm tarafları itidal göstermeye ve durumun daha da tırmanmasını engellemeye çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı. Ziyaretinin ardından Hindistan’a geçeceğini de sözlerine ekledi.