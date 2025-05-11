İran Dışişleri Bakanı İfadeleri Paylaştı

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI’NIN MÜZAKERELER HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile gerçekleştirilecek 4’üncü müzakerelerin yapıcı ve ilerlemeye yönelik geçmesini umduklarını belirtti. İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre Erakçi, ABD ile müzakerelerin yapılacağı Umman’ın başkenti Maskat’a hareket etmeden önce Tahran’da açıklamalarda bulundu. Erakçi, “Dün Suudi Arabistan ile Katar ile yapılan istişarelerin ardından, bugün müzakerelerin bir sonraki turuna doğru yola çıkıyorum. Bu sabah Tahran’da istişarede bulunduk. Bu turda belirleyici bir noktaya ulaşmayı umuyoruz.” dedi.

İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMI VE MÜZAKERE KONULARI

Erakçi, İran’ın nükleer programının hukuki ve yasal temellere dayandığını savundu. Söz konusu faaliyetlerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının denetimi altında gerçekleştirildiğini ifade etti. Nükleer faaliyetlerin İran halkının hakkı olduğunu dile getiren Erakçi, “Müzakere konuları müzakere masasında ele alınmalıdır. Umuyoruz ki bu turda, İran’ın temel tutumlarını koruyarak tamamen yapıcı ve ilerlemeye yönelik müzakereler gerçekleştirebiliriz.” şeklinde konuştu.

MÜZAKERE SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

ABD’li yetkililerin müzakere masasında farklı medyaya farklı açıklamalarda yürütmesini eleştiren Erakçi, “Eğer amaç, İran’ın nükleer silaha sahip olmayacağından emin olunmasıysa, bu tamamen ulaşılabilir bir hedeftir ve bu doğrultuda bir anlaşma mümkün olabilir. Ancak eğer makul olmayan, gerçek dışı ya da uygulanabilirliği olmayan talepler gündeme getirilirse, doğal olarak müzakerelerde sorun yaşanacaktır.” dedi.

MÜZAKERE SÜRECİNİN ARKA PLANI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci, İran’ın nükleer anlaşmadan 2018’de tek taraflı çekilen ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunduğu bir mektupla başlamıştı. Bu mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti. Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından 12 Nisan’da Umman’da, ardından birer hafta arayla Roma ve tekrar Umman’da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmişti.

GECİKME VE TALAEPLER ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Dördüncü tur müzakerelerin 3 Mayıs’ta Roma’da yapılacağı açıklanmış ancak daha sonra “lojistik nedenlerden” dolayı ertelendiği belirtilmişti. İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. Daha önceki açıklamalarında Tahran’ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceğini söyleyen ABD’li yetkililer, son zamanlarda İran’ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor. Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yayımlanan bir röportajında, İran’da uranyum zenginleştirme programının asla olmaması gerektiğini ve bunun ABD’nin “kırmızı çizgisi” olduğunu vurgulamıştı.