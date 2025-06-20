İran Dışişleri Bakanı, İsrail’e karşı harekete geçmeli

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN TEHDİTLERE TEPKİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail’in ülkesine yönelik gerçekleştirdiği haksız saldırılara karşı uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Erakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde devam eden BM İnsan Hakları Konseyi’nin 59’uncu oturumunda yaptığı konuşmada, İran’ın köklü bir medeniyet olduğunu ve İsrail tarafından Filistin’de soykırım gerçekleştirildiğini dile getirdi. “İnsan Hakları Konseyi’nin her bir üyesi ve gözlemci devlet bu adaletsizliğe karşı durmalı ve ahlaki sorumluluğunu yerine getirmelidir” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA DİKKAT ÇEKTİ

Erakçi, İsrail’in BM Şartı ve İnsan Hakları Konseyi’nin kurallarına aykırı olarak İran’a sebepsiz bir saldırı başlattığını vurguladı. Bu durumun “13 Haziran Cuma gününden itibaren halkına karşı sürdürülen haksız bir savaş” olduğunu belirtti. Ayrıca, “İsrail, askeri personel, akademisyenler ve sivillere yönelik hukuka aykırı operasyonlar düzenliyor” dedi. Erakçi, ülkenin hastanelerine ve altyapısına yönelik saldırılar sonucunda birçok vatandaşının hayatını kaybettiğini ifade etti.

NÜKLEER TESİSLER VE ULUSLARARASI HUKUK

Erakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın denetimi altındaki barışçı nükleer tesislerin İsrail’in saldırılarına maruz kaldığını ve bu tür saldırıların uluslararası hukukta kesinlikle yasak olduğunu aktardı. Nükleer tesislere yönelik saldırıların çevresel tehditler oluşturduğunu ve ağır savaş suçları kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, “İsrail’in saldırılarının asla meşrulaştırılamayacağını, bunu desteklemenin bir suça ortaklık anlamına geldiğini” söyledi.

İRAN’IN KENDİ KENDİNİ SAVUNMA HAKKI

Erakçi, İran’ın kendini savunma hakkını kullandığını, toprak bütünlüğü ve güvenliğini koruma konusundaki kararlılığını ifade etti. “Bu, BM Şartı’nın 51’inci maddesinde açıkça tanınan doğal bir haktır” dedi. Ayrıca, İsrail’in savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediğini vurgulayarak, “Harekete geçmeliyiz, aksi takdirde BM temelli uluslararası hukuk sistemi ciddi şekilde zarar görecektir” diye ekledi.

DİPLOMASİYE İHANET VE TARİHİ AN

Devam eden diplomatik süreçte saldırıya uğradıklarını belirten Erakçi, durumu “diplomasiye ihanet ve BM sistemine yönelik eşi görülmemiş bir darbe” olarak nitelendirdi. “Bu, insanlık medeniyeti için tarihi bir andır. Medeni bir ulus haksız bir saldırganlık savaşına maruz kaldığında, dünya derhal harekete geçmelidir” dedi. Bu çağrının, diplomasi ve diyalog arayışındaki bir kişi tarafından yapıldığını vurguladı.