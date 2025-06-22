İran Dışişleri Bakanı, İSTANBUL’da Açıklama Yaptı

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI VE İRAN’A YAPILAN SALDIRILAR

Başkan Trump, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine “sığınak katili” olarak bilinen B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla saldırdığını açıkladı. Trump, “Fordo artık yok” ifadesini kullandı. İsrail ise İran’ın İsrail’e füze saldırısında bulunduğunu duyurarak, bu saldırıda 27 kişinin yaralandığını bildirdi. Bunun yanı sıra, İsrail İran’ın batısına yönelik yeni bir askeri harekat başlattı.

İRAN’DAN SERT TEPKİ

İstanbul’da basın toplantısı düzenleyen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin saldırılarına karşı sert bir tepki verdi. Bakan, ani bir saldırıyla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “İran, en güçlü şekilde ABD’nin saldırgan askeri operasyonunu kınamaktadır” dedi. Ayrıca, ABD’nin “soykırım rejimi” ile birlikte hareket ettiğini vurguladı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) ABD’nin saldırısı değerlendirmesi için acilen toplanması gerektiğini söyledi. “Diplomasiye ihanet eden ABD tarafıdır” ifadesini kullanan Arakçi, “Saldırıya karşı sessiz kalınmamalı” diye ekledi.

İRAN’IN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI

İRAN Dışişleri Bakanı Arakçi, İran’ın yalnızca ABD askeri saldırganlığına karşı değil, aynı zamanda İsrail’in saldırılarına karşı da koruyacaklarını ifade etti. Arakçi, “İran’ın BM Şartı ve ilgili maddeleri çerçevesinde yasal meşru biçimde kendini koruma hakkı vardır ve her türlü tedbiri alacaktır” dedi.

Arakçi, ABD’nin saldırılarında oluşan hasarın henüz net olduğuna değinmeden bunun önemli olmadığını, ABD’nin eylemlerinin kınanması gerektiğini belirtti. Diplomasi sürecinin bombalandığını belirten Arakçi, “İran’a diplomasiye geri dönün çağrısında bulunmanın pek anlamı yok” dedi.

RUSYA İLE STRATEJİK ORTAKLIK

Öğleden sonra Moskova’ya gideceğini belirten Arakçi, iki ülke arasında stratejik bir ortaklık olduğunu ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini aktaran Arakçi, “Rusya, İran’ın dostudur” dedi. Aynı zamanda, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden biri olması ve Çin ile üzerinde çalıştıkları taslak hakkında bilgi verdi. Türkiye’nin olası arabuluculuğu hakkında soruya cevap veren Arakçi, Türkiye’deki diplomatik temaslarına atıfta bulunarak, “Türkiye çok kesin bir şekilde İsrail’in saldırılarını kınadı… Şu anda bütün bölge ve Müslüman ülkeler İsrail’in cinayetlerini kınamışlardır” ifadesinde bulundu.

İRAN’IN CEVAP SEÇENEKLERİ

Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın kapatılması gibi çeşitli seçenekler olduğuna dikkat çekerek, “Önümüzde bir dizi seçenek var” demekle yetindi. Son olarak, nükleer görüşmelerde ABD’yi temsil eden Steve Witkoff ile olan dolaylı görüşmelere dair bilgi veren Arakçi, görüşmelerin durduğunu fakat ABD’den farklı kanallardan mesajlar aldıklarını aktardı. “Gerekirse biz de bu mesajlara o aracılar aracılığıyla yanıt vereceğiz” diye konuştu.