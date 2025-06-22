İran Dışişleri Bakanı, İstanbul’da sert tepki verdi

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Başkan Trump, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerini “sığınak katili” olarak bilinen B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla vurduğunu duyurdu. Trump “Fordo artık yok” ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından İsrail, İran’ın kendi topraklarına füze fırlattığını belirtti ve olayda 27 kişinin yaralandığı aktarıldı. Aynı zamanda İsrail, İran’ın batısına yönelik yeni bir saldırı başlattı.

İRAN’DAN SERT TEPKİ

İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin saldırılarına yanıt vererek, “İran, en güçlü şekilde ABD’nin saldırgan askeri operasyonunu kınamaktadır” dedi. ABD’nin “soykırım rejimi” ile birlikte hareket ettiğini belirten Arakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) derhal toplanarak bu durumu değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. “Diplomasiye ihanet eden ABD tarafıdır” diyen Arakçi, saldırıya karşı sessiz kalmanın uygun olmadığını ve ABD’nin tehlikeli bir operasyona girdiğini vurguladı.

HUKUK VE MEŞRU SAVUNMA

Arakçi, İran’ın sadece ABD’nin askeri saldırganlığına değil, İsrail’in saldırılarına karşı da kendini koruyacağını belirtti. “(İran’ın) BM Şartı ve ilgili maddeleri çerçevesinde yasal meşru biçimde kendini koruma hakkı vardır ve her türlü tedbiri alacaktır” dedi. Söyleyişinin devamında, ABD’nin saldırılarında ne kadar hasar oluştuğunun netlik kazanmamasının önemli olmadığını ancak, ABD’nin saldırısının kınanması gerektiğini vurguladı.

DİPLOMASİ SÜRECİ İHLAL EDİLDİ

Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere sırasında askeri bir saldırıya uğradıklarını hatırlatarak, “İran’a diplomasiye geri dönün çağrısında bulunmanın pek anlamı yok” şeklinde konuştu. “ABD’nin diplomasi sürecini bombaladığını” söyleyen Arakçi, ülkelerinin barışçıl bir nükleer programı olduğunu yineledi. Saldırıya yanıt vereceklerini belirten Arakçi, “Kendimizi koruma hakkımız çerçevesinde ihtiyaç duyduğumuz her türlü yanıtı vermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

RUSYA İLE GÖRÜŞME PLANI

Arakçi, öğleden sonra Moskova’ya gideceğini ve burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme yapacağını açıkladı. “Rusya, İran’ın dostudur” diyen Arakçi, iki ülke arasında stratejik bir ortaklığın olduğunu ve pozisyonlarını koordine ettiklerini vurguladı. Türkiye’nin olası arabuluculuğu hakkında sorulan bir soruya yanıt veren Arakçi, Türkiye’nin kesin bir şekilde İsrail’in saldırılarını kınadığına dikkat çekti.

İRAN’IN KARAR SEÇENEKLERİ

Arakçi, ABD’ye karşı nasıl bir yanıt verecekleri sorulduğunda sadece “Önümüzde bir dizi seçenek var” ifadesiyle yetindi. Toplantının sona ermesinin ardından, nükleer müzakerelerle ilgili olarak da Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmelerin dolaylı olduğunu belirtti. Görüşmelerin saldırıların başlamasından sonra durmasına karşın, ABD’den çeşitli kanallardan mesajlar aldıklarını ve gerekirse bu mesajlara o aracılar aracılığıyla yanıt vereceklerini sözlerine ekledi.