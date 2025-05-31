İran Dışişleri Bakanı Nükleer Anlaşmayı Savunuyor

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ERAKÇİ’DEN GROSSİ’YE TALEP

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ülkesine yönelik herhangi bir siyasi eylemin sonuçları hakkında bilgi vermesini istedi. Erakçi, bu isteğini, İran’ın nükleer faaliyetlerinin tartışılacağı UAEA Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde yaptı. İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre, görüşme, UAEA’nın İran’ın nükleer programı üzerine yayımladığı son 3 aylık rapor sonrası gerçekleşti.

ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI’NDAN BAŞKA BİR BEYANDA BULUNULDU

Erakçi, UAEA Başkanı Grossi’den, “bazı tarafların İran halkına karşı siyasi amaçlarını ilerletmek için Ajansı kötüye kullanmalarına fırsat vermemesi adına gerçekleri yansıtması” talebinde bulundu. Ayrıca, Grossi’ye önümüzdeki hafta yapılacak Yönetim Kurulu toplantısında İran’a yönelik “herhangi bir siyasi eylemin sonuçları olacağını” nükleer anlaşmanın Avrupa taraflarına iletmesini istedi. UAEA’nın raporunda, İran’ın yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stokunu ciddi şekilde artırmaya devam ettiği bilgisi yer alıyor.

AVRUPALI ÜLKELERİN YAKLAŞIMI VE GELECEK TEHDİTLER

UAEA Başkanı Grossi, Tahran yönetimine seslenerek, “İran’ı UAEA ile tam ve etkili bir şekilde işbirliği yapmaya acilen çağırıyorum.” dedi. Nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları olan İngiltere, Fransa ve Almanya, İran’ı 2015’teki nükleer anlaşmayı ihlal etmekle suçluyor. ABD ile İran arasında müzakereler sürerken, bu üç ülke, nükleer anlaşmada yer alan ve “snapback (tetik mekanizması)” olarak bilinen, İran’a anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle BM yaptırımlarını yeniden getirme imkanı veren maddeyi uygulamakla tehdit ediyor. Bu maddenin süresi 18 Ekim 2025’te sona eriyor. İran, bu durumda Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’ndan (NPT) çekilmek dahil olmak üzere çeşitli adımlar atabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.