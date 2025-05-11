İran Dışişleri Bakanlığı’ndan Açıklama Geldi

GÖRÜŞMELER ZORLU VE FAYDALI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile Umman’da gerçekleştirilen görüşmelerin zorlu fakat faydalı geçtiğini ve bir sonraki tur müzakerelerin zamanının ve yerinin Umman tarafından açıklanacağını duyurdu. Bekayi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile ABD arasında gerçekleşen dördüncü müzakerelerin sona erdiğini ifade etti.

MÜZAKERELERDE AMAÇ ANLAMAK

İranlı Sözcü, “Zorlu ama faydalı müzakereler, birbirimizin pozisyonlarını daha iyi anlamak ve tartışmalı konuları çözmek için makul ve gerçekçi yollar bulmak amacıyla yapıldı. Bir sonraki tur görüşmelerin zamanı ve yeri Umman tarafından duyurulacak.” açıklamasını yaptı. Iran ile ABD arasındaki müzakere süreci, İran ile nükleer anlaşmadan 2018 yılında çekilen ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile doğrudan nükleer müzakereleri teşvik eden ve tehdit içeren bir mektubu Mart ayında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e göndermesiyle başladı. Bu mektuba, İran Umman üzerinden yanıt verdi.

ÖNCEKİ GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından ilk olarak Umman’da 12 Nisan’da ardından bir hafta arayla Roma ve tekrar Umman’da dolaylı görüşmeler gerçekleştirdi. Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydettiklerini bildirdi. Dördüncü tur müzakerelerinin 3 Mayıs’ta Roma’da yapılacağı açıklanmış, ancak daha sonra “lojistik nedenlerden” dolayı ertelenmişti. Görüşmelerin 11 Mayıs’ta Umman’da yapılacağı belirtilmişti.

İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMI

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. Önceki açıklamalarında Tahran, düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini belirtmişti. Ancak son zamanlarda ABD’li yetkililer, İran’ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını istediklerini dile getiriyor. Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yayımlanan bir röportajda, İran’da uranyum zenginleştirme programının asla olmaması gerektiğini ve bunun ABD’nin “kırmızı çizgisi” olduğunu vurguladı.