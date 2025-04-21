İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD ile Müzakereleri Sürekli Sürdürüyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile sürdürülen dolaylı müzakerelere yönelik bölge ülkelerinin bilgilendirildiğini açıkladı. Bekayi, “İran ile ABD arasındaki görüşmeler kapsamında Basra Körfezi ülkeleri, Pakistan ve Türkiye ile yakın temaslarımız sürüyor, istişarelerimiz devam ediyor” dedi. Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların tamamen haksız ve yasa dışı olduğunu vurguladı. “Nükleer anlaşma tecrübemiz de ortada. O süreçte yaşanan anlaşma ihlalleri göz önüne alındığında, her türlü müzakeredeki temel talebimiz yaptırımların somut ve etkili sonuçlar doğuracak şekilde kaldırılmasıdır. İran’ın ticaret ve bankacılık faaliyetlerini normal şekilde sürdürebilmesi gerekiyor” diye ekledi.

YAPILACAK GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI

İran ile ABD arasında çarşamba günü gerçekleşecek uzmanlar düzeyindeki görüşmeyi değerlendiren Bekayi, “Yaptırımlar, İran’ın barışçıl nükleer programına yönelik asılsız endişelere dayandırılıyor oysa ortada endişe edilecek bir durum yok. Teknik görüşmelerde de anlaşma çerçevesinde belirlenen ayrıntılar ele alınacak” ifadelerini kullandı. Müzakere süreçlerini etkileyen detayların medyada tartışılmasının gerçeği yansıtmadığını belirten Bekayi, bu tür bilgilerin yalnızca spekülasyondan ibaret olduğunu vurguladı. “Henüz yolun çok başındayız. İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmeler sadece nükleer mesele ve yaptırımların kaldırılmasıyla sınırlı” şeklinde konuştu.

Müzakere yerlerine dair yorum yapan Bekayi, “Önemsiz ayrıntılarla ilgili konuşmanın çok da uygun olduğunu düşünmüyoruz. Önemli olan, Umman’ın ev sahibi ve arabulucu olarak üstlendiği roldür. İkinci turun Maskat dışında bir yerde yapılması önerisi Umman’ın teklifi ve tarafların ortak onayıyla gerçekleşti. İtalya hükümeti de bu süreçte yapıcı bir iş birliği sergiledi. Bir sonraki tur ise hem teknik düzeyde hem de üst düzey müzakereciler arasında Maskat’ta yapılacak” dedi.

ABD İÇİNDEKİ GELİŞMELER

ABD’deki iç gelişmelere de değinen Bekayi, “Tarihin ilginç çelişkilerinden biri de bir dönem müzakere sürecini başlatan ve savunan bir grubun, bugün bu sürece karşı çıkanlara dönüşmesi. Demokrat Parti, son haftalarda ABD’deki karar alıcılar ve başlayan sürece yönelik yanlış bir algı oluşturmak için yoğun bir çaba harcıyor. Demokratlar ile Siyonist rejim arasında dikkat çekici bir ittifak oluşmaya başladı” ifadelerini kullandı.

TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Bölge ülkeleriyle yürütülen müzakerelere dair bilgilendirme sürecinin devam ettiğini söyleyen Bekayi, “İran ile ABD arasındaki görüşmeler kapsamında Basra Körfezi ülkeleri, Pakistan ve Türkiye ile yakın temaslarımız sürüyor, istişarelerimiz devam ediyor” diye belirtti. Ayrıca, 2015 yılında imzalanan Nükleer Anlaşma’ya taraf olan ülkelerle temasta olduklarını da ifade etti. Bekayi, “Anlaşmanın Avrupa’daki üç üyesi olan İngiltere, Almanya ve Fransa ile istişarelerde bulunduk. Çin ve Rusya ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin iki önemli üyesi ve İran’ın dostlarıdır. Görüşmeler başlamadan önce Rusya ve Çin’i de bilgilendirdik” dedi. Öte yandan Bekayi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin yarın Çin’e resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.