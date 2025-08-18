İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail’in Tehdidi Açıkladı. Dış Politika Gündemi Hakkında Bilgi Verdi. Nükleer Programı Barışçıl Olarak Tanımladı. ABD’nin Bölgedeki Rolü Eleştirildi. Zengezur Koridoru Güvenliği Vurgulandı. Filistin İçin Acil Toplantı Düzenlenecek

İSRAİL’İN YAYILMACILIĞI TEHDİTİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, “İsrail’in yayılmacılığının dizginlenmemesi halinde bölgenin bitmek bilmeyen savaşlarla karşı karşıya kalacağını ve Tel Aviv’in bölge ülkelerinin güvenliği ve istikrarı için varoluşsal bir tehdit olduğunu” belirtti. Bekayi, başkent Tahran’daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, İran’ın dış politika gündemine dair çeşitli yorumlarda bulundu.

NÜKLEER PROGRAMA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’in, “İran’ın nükleer programının kendileri için tehdit oluşturduğu” yönündeki açıklamalarına cevap veren Bekayi, “Bu açıklamalar, bazı Batılı ülkelerin İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer programı hakkında oluşturduğu klişelere hizmet etmektedir. İran’ın nükleer programı barışçıl niteliktedir ve bu konuda hiçbir şüphe yoktur. Bu programın muhtemel tehlikeleri hakkında iddia edilenler, hem Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı raporlarına hem de saha gerçeklerine dayanarak tamamen asılsız ve yersizdir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Bekayi, İran’ın yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programının barışçıl niteliğine dair güvence sağlamak için “gerekli adımları atmaya hazır olduğunu” açıkladı.

ABD’NİN LÜBNAN POLİTİKALARI

ABD’nin Lübnan’da Hizbullah’ın silahsızlandırılması konusundaki tutumunu eleştiren Bekayi, “ABD, hiçbir zaman olumlu bir rol oynamamıştır. Ülkenin müdahaleleri tamamen tek taraflıdır ve sadece Siyonist rejimin çıkarlarını korumak içindir. Lübnan halkı ve bölgedeki diğer ülkeler, ABD’nin bölgedeki rolü ve planları konusunda oldukça bilinçlidirler.” dedi.

ZENGEZUR KORİDORU ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Bekayi, Zengezur Koridoru’nun işletilmesinin ve güvenliğinin Amerikalı şirketlere uzun vadeli verilmesini içeren anlaşmaya dair, “Amerikan şirketleriyle planlanan işbirlikleri sadece Ermenistan’da kayıtlı bir şirket çerçevesinde ve bu ülkenin iç yasalarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. İki ülkenin ortak bildirisinde de ulusal egemenliğin, toprak bütünlüğünün ve sınırların dokunulmazlığının korunmasına vurgu yapılmıştır.” değerlendirmesinde bulundu. “Uluslararası koridorların açılmasına karşı olmadıklarını” belirten Bekayi, bu durumun bölgenin jeopolitikasında değişikliğe yol açmaması gerektiğini ifade etti.

BM YAPTIRIMLARI AÇIKLAMASI

Avrupa ülkelerinin İran’a yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirme tehditlerine değinen Bekayi, bu girişimlerin “hukuksuz” olduğunu söyledi. Ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sözde “Büyük İsrail” planına ilişkin soruyu cevaplandırırken, “Rejim Başbakanı’nın önerdiği planın, yayılmacılığında sınır tanımadığını gösterdiğini” vurguladı.

Filistinli mücadelesini desteklemek amacıyla diplomatik çabalarını sürdüren Bekayi, “İslam ülkeleri arasında acil bir toplantı düzenlemek için iki üç haftadır istişare halindeyiz ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısı önümüzdeki hafta Cidde’de yapılacak.” dedi. Bazı Batılı ülkelerin Filistin devletini tanıma kararını değerlendiren Bekayi, bu girişimin bir aldatmaca olmaması gerektiğini dile getirdi.