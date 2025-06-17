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İran DMO, İsrail’e saldırı gerçekleştirdi

İRAN’DAN ÜST DÜZEY AÇIKLAMA

İran, İsrail’e yönelik önemli bir saldırıyı gerçekleştirdiğini açıkladı. İran haber ajansının kaynak gösterdiği İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun bildirisinde, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) İsrail sınırları içine yönelik füze saldırılarında bulunduğu belirtiliyor.

HEDEF ALINAN MERKEZLER

Açıklamada, İran’ın gerçekleştirdiği füze saldırılarının, İsrail içinde bir askeri istihbarat merkezi ile bir Mossad operasyon planlama merkezini hedef aldığı ifade ediliyor. Bu durum, bölgedeki gerginliğin tırmanmasına yol açabilir.

ÖNEMLİ

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