İran Donanması, İngiliz Destroyerine Müdahale Etti

İNGİLİZ DESTROYERİNE MÜDAHALE

İran donanması, Hint Okyanusu’nun kuzey alanına giren bir İngiliz destroyerine müdahale etti. İran resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre, müdahale edilen destroyer, İsrail füzelerinin İran topraklarına yönlendirilmesine destek olmak amacıyla Basra Körfezi’ne doğru ilerliyordu.

İRAN DENİZ KUVVETLERİ’NDEN AÇIKLAMA

İran Deniz Kuvvetleri’ne bağlı 1. Bölge Komutanlığı, destroyerin İran istihbarat sistemleri tarafından dün gece tespit edildiğini ve Basra Körfezi’ne doğru ilerlemeden önce savaş uçakları ile uyarıldığını belirtti. Bunun ardından geminin Umman Denizi’nde izlendikten sonra rotasında değişiklik yapmak zorunda kaldığı ifade edildi.