İran, Dört Önemli Askeri İsim Kaybetti!

İRAN’IN ASKERİ LİDERLERİ VE ÖLDÜRÜLMELERİ

İran’ın en üst rütbeli askeri başkanı, seçkin Devrim Muhafızları Ordusu’nun lideri ve eski ulusal güvenlik şefi, İsrail’in “Yükselen Aslan Operasyonu” adını verdiği saldırıda yaşamını yitirdi. Bu olayın, İran’ın askeri kurumlarında büyük bir şok yarattığı düşünülüyor ve bu durumun ülkenin, İsrail’in saldırılarına karşı koyma yeteneğini ciddi şekilde engelleyebileceği iddia ediliyor. Peki, bu önemli kişiler kimlerdir ve neden bu kadar dikkate değerler?

HÜSEYİN SELAMİ’NİN GÖREVİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun başında bulunan Tümgeneral Hüseyin Selami, İran’ın en güçlü askeri dalını yönetiyordu. Doğrudan Dini Lider Ali Hamaney’e rapor veren Selami, 2019’dan bu yana Devrim Muhafızları’nın başında bulunuyordu. Bu pozisyon, İran devletinin en güçlü unsurlarından birini kontrol etmekteydi. Selami, muhalefetin bastırılmasında ve İran’ın gücünün uluslararası alanda yansıtılmasında kritik bir rol oynamaktaydı. CNN International’a göre analistler, Devrim Muhafızları’nın bölgede geniş bir milis ağı finanse ettiğini ve bu ağı, ABD ve diğer askeri güçlere saldırılar düzenlemek için kullandığını belirtiyor.

İSRAİL’E YAPILAN SALDIRILARDAKİ ROLÜ

İran, geçen yıl nisan ve ekim aylarında İsrail’e yüzlerce insansız hava aracı ve füze fırlatırken Selami, Devrim Muhafızları’nın başında bulunuyordu. Ocak ayında İran devlet medyasında yayınlanan görüntülerde, Selami’nin bu saldırılarda yer aldığı iddia edilen bir yeraltı askeri tesisini denetlediği görülüyor. Selami, yeşil askeri üniformayla, yeraltındaki askerlerle selamlaşıyor ve yerdeki ABD ile İsrail bayraklarının üzerinden geçiyor. İran’ın yarı resmi medya kuruluşu Mehr News, bu tesisin “yeni özel füzeler” ürettiğini bildiriyor.

UKRAYNA UÇAĞI TRAJEDİSİ

Tümgeneral Selami, Devrim Muhafızlarının Tahran’daki uluslararası havaalanından havalandıktan kısa bir süre sonra düşürülen bir Ukrayna yolcu uçağının başındaydı. Bu olay, uçaktaki 176 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Daha sonra, Mehr haber kuruluşuna göre, uçağı düşüren Tor M1 karadan havaya füze sistemi komutanı 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

GENELKURMAY BAŞKANI MUHAMMED BAKIRİ’NİN ROLÜ

2016 yılından bu yana İran silahlı kuvvetlerinin genelkurmay başkanı olarak görev yapan Mohammed Bakıri, İran’daki askeri politikaların uygulanmasında kritik bir rol oynamaktadır. ABD Hazinesi, 2019 yılında Bakıri’ye yönelik yaptırımları içeren belgelerde, Genelkurmay Başkanlığı’nın, İran’da politika uygulama ve silahlı kuvvetler içindeki faaliyetleri izleme yetkisine sahip en yüksek askeri organ olduğu belirtiliyor. Tasnim haber kuruluşu, Bakıri’nin 2017 yılında Suriye’de hükümet güçlerinin yanında savaşan İranlı askerlerle görüştüğünü aktarıyor.

SAUDİ BAKAN’IN UYARISI

Bakıri, nisan ayında Tahran’da Suudi Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman Al Saud ile bir araya geldi. Bu, İran’a yapılan nadir üst düzey ziyaretlerden biriydi. Bir sonraki ay, Reuters’a göre, Suudi Savunma Bakanı, Bakıri’ye “Başkan Donald Trump’ın nükleer anlaşma teklifini ciddiye al” uyarısında bulunmuştu. Bakan, bu teklifin İsrail ile savaş riskinden kaçınma yolunu sunduğunu ifade ediyordu.