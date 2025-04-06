İran Ekibi Persepolis, 0-0 Berabere Kaldı

PERSEPOLIS’İN ZOR GÜNLERİ

İsmail Kartal’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, ligin 25. haftasında Esteghlal Khuzestan ile evinde 0-0 berabere kaldı. Maç sonrasında, Kartal, takım içinde yaşanan büyük sorunlara dikkat çekti.

HASTALIK BASKISI ALTINDALAR

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, “Maç hakkında fazla konuşamam çünkü son 12 günde 25 personelimiz ve 12-13 oyuncumuz hastalandı. Anladığım kadarıyla bu hastalık İran ve çevresine yayılmış durumda. Bu duruma rağmen futbolcularıma çabalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Tecrübeli teknik adam, geçen haftadan beri hastalıklarla mücadele ettiklerini ifade etti. “Çocukların maça gitmeleri için gece gündüz çalışan doktorlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çocukları ayakta tutmak için ellerinden geleni yaptılar” şeklinde konuştu.

HAFTALIK RİSKLER SÜRÜYOR

Kartal, “Her gün idmanda 2-3 kişinin hasta olduğunu öğreniyoruz ve onları evlerine gönderiyoruz. Bu sabah kalktığımızda da 2-3 kişiyi evlerine gönderdik, iki üç kişinin oynamasına izin vermedik. Maçın başından sonuna kadar kontrolü elimizde tutmaya çalıştık. Hem şut attık, hem paslaştık, ama bir türlü gol atamadık” sözlerini kullandı. Takımın bu zorlu süreçte performansından daha fazlasını beklemenin mümkün olmadığını ifade eden Kartal, rakip takımın da tebrik edilmesi gerektiğini belirtti.

MAÇTAN SONRAKİ DURUM

İsmail Kartal, rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısını terk ederken, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Basın toplantısının sonunda, “Hepimiz hastayız, ben de size olan saygımdan dolayı toplantıya geldim. Keşke sağlıklı olsaydım da sorulara cevap verebilseydim. İyisiyle kötüsüyle maçı kazanabilirdik. Ben her zaman rakip takımın hocasını tebrik ederim. Hepinize teşekkür ederim. İnşallah önümüzdeki maçta iyi bir performans sergileriz, sonra burada konuşuruz” dedi.

LİGDEKİ ŞAMPİYONLUK ÜMİDLERİ AZALIYOR

Persepolis’in kadrosunda yer alan Serdar Dursun, maça ilk 11’de başladıktan sonra 74. dakikada Issa Alkasir ile değiştirildi. Bu sonucun ardından, Kartal’ın ekibinin ligdeki şampiyonluk umutları bitime 5 hafta kala önemli biçimde azaldı. Persepolis, bu beraberlik ile puanını 48’e yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Bir maç eksiği bulunan lider Tractor’un ise 6 puan gerisinde bulunuyor.