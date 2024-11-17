İran, Elon Musk Görüşme İddiasını Reddetti

İRAN’DAN ELON MUSK İDDİALARINA YALANLAMA

İran, ABD’de oluşturulması beklenen Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başına getirilmesi muhtemel olan Elon Musk ile ilgili iddiaları reddetti. Musk’ın, İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said Erivani ile görüştüğü öne sürülmüştü. Bu durumu yalanlayan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, katıldığı devlet televizyonu programında, “Kesinlikle böyle bir görüşme olmadı. Bu, ABD basını tarafından ortaya atılan uydurma bir haber” dedi.

BAKAN ARAKÇİ’NDEN DETAYLI AÇIKLAMA

Arakçi, iddiaların İran saatiyle dün gece 1’de yayımlandığını ve kendisinin bu haberi sabah gördüğünü belirtti. “Ciddi olarak değerlendirmedim. Öğle saatlerine kadar da yanıt verilecek düzeyde bir iddia olarak görmedik. New York’ta sabah olmasını bekledik. Bizden habersiz böyle bir görüşmenin yapılamayacağını biliyorum” diye ekleyen Arakçi, BM temsilciliği ile gerçekleştirdikleri görüşmede bu bilgilerin yalan olduğu bilgisinin verildiğini ifade etti.

DAHA FAZLA PROPAGANDA İDDİASI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise, benzer şekilde söz konusu görüşmenin kesinlikle yapılmadığını vurgulayarak, ABD medyasının oluşturduğu propaganda karşısında şaşkın olduklarını dile getirdi. Bekayi, bu haberlerin gerçekle bağdaşmadığını ve manipülasyon amaçlı olduğunu belirtti.