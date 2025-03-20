İran, Eşit Koşullarda Diyaloğa Açık

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ERAKÇİ’DEN DİYALOG VURGUSU

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin “her zaman diyaloğa ve müzakerelere açık olduğunu ancak bu müzakerelerin eşit bir konumda gerçekleştirilmesi ve ülkesinin çıkarlarına hizmet etmesi gerektiğini” belirtti. Erakçi, yeni yılın ilk günü olan Nevruz Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj paylaştı. Mesajında, ABD Başkanı Donald Trump’ın müzakerelerle ilgili yaptığı çağrılara ve tehditlere ilişkin, “Biz, diplomasiye ve diyaloğa inanıyoruz. Diplomasi, tek taraflı politikalara, haksız baskılara, zalim yaptırımlara, sindirme ve tehditlere uygun bir alternatif” değerlendirmesinde bulundu.

MÜZAKERELER EŞİT KONUMDA YÜRÜTÜLMELİ

Erakçi, İran’ın her zaman diyaloğa ve müzakerelere hazır olduğunu vurgulayarak, müzakerelerin “eşit bir konumda yürütülmesi ve İran halkının çıkarlarına hizmet etmesi” gerektiğini ifade etti. Politikalarına bağlı kalacaklarını ve “ülke çıkarlarından taviz vermeyeceklerini” kaydetti. İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani de “yalnızca saygı ve adaba uygun olması halinde müzakereye açık olduklarını” dile getirdi.

TRUMP’IN MEKTUBU VE HAMANEY’İN CEVABI

Fox Business Network’e 7 Mart’ta röportaj veren Trump, İran lideri Ali Hamaney’e bir mektup gönderdiğini duyurdu. Trump, “Onlara, ‘Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak’ diyen bir mektup yazdım” dedi. Hamaney ise 8 Mart’ta yaptığı konuşmada, ABD’nin müzakere talebinin sorunları çözmek değil, taleplerini dayatmak ve tahakküm sağlamak amacı taşıdığını belirterek, İran’ın bunu kabul etmeyeceğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da 11 Mart’ta Trump’ın tehditlerine yönelik, “Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et” şeklinde bir yanıt verdi.