İran, FFC Gemisine Saldırıyı Kınadı

İRAN’DAN KINAMA AÇIKLAMASI

İran, Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) gemisine Malta açıklarında düzenlenen saldırıyı sert bir şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yazılı bir açıklama yaparak Malta açıklarındaki uluslararası sularda seyreden gemiye yönelik gerçekleştirilen bu saldırıyı protesto etti. Bekayi, İsrail’in Filistinlilere yönelik soykırım uygulamaya devam ettiğini belirtti.

ULUSLARARASI TOPLUMU YARGILAMAYA ÇAĞRI

Bekayi, “Gazze’nin masum halkına yönelik uygulanan gıda ve ilaç ambargosunu sürdürmek amacıyla gerçekleştirilen Vicdan gemisine yönelik bu saldırı, Filistin halkına karşı açık bir suç ve deniz güvenliği ile emniyetine karşı bir terör eylemidir” diye konuştu. Ayrıca, ABD başta olmak üzere İsrail’i destekleyen ülkelerin “bu suçların ortağı” olduğunun altını çizen Bekayi, uluslararası toplumu ve İslam ülkelerini İsrail’i net bir dille kınamaya çağırarak, bu ülke yetkililerinin yargılanmaları ve cezalandırılması için gerekli adımların atılmasını istedi.

FFC GEMİSİNE YAPILAN SALDIRI

FFC yardım gemisi, Gazze’ye yönelik saldırıları sona erdirmek amacıyla dünyanın farklı yerlerinden toplumsal kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturuldu. Gizli tutulması planlanan bu yardım gemisi, yerel saatle 00.23’te insansız hava araçları tarafından saldırıya uğramıştı. Koalisyonun yardım gemisine yapılan saldırı sonucunda geminin gövdesinde bir gedik açıldı ve pruvasında yangın çıktı.