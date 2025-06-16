İran Füze Saldırısı Hayfa’yı Vurdu

İSRAİL’İN HAYFA KENTİNE YAPILAN FÜZE SALDIRISI

İran’ın gerçekleştirdiği füze saldırısında İsrail’in Hayfa kentinin hedef alındığı ve kentten alevlerin yükseldiği görüldü. Bu olay esnasında yaşanan panik, kameralar tarafından kaydedildi. İsrail’in İran’a yönelik bombardımanları ile başlayan çatışmalar devam ediyor. Bugün, İsrail’in Tahran ve diğer kritik noktalara gerçekleştirdiği saldırının ardından İran ordusu, İsrail’e yeni bir füze saldırısı başlattığını açıkladı. Saldırının başladığını doğrulayan İsrail Ordusu ise halkına sığınaklara gitmeleri için çağrı yaptı.

HAYFA’DA YARALANANLAR VE ACİL DURUM EKİPLERİ

İran’ın fırlattığı füzeler, Hayfa kentinin farklı noktalarına isabet etti. Saldırılarda en az 4 kişi yaralandı ve füze düşen bölgelere çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Daha önce, İsrail’in İran’ın başkenti Tahran ile birlikte Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisi, Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum gibi kentlere saldırıda bulunduğu belirtildi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid ve Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade’nin de aralarında bulunduğu üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanlarının hayatlarını kaybetmesi, İran’da büyük bir şok etkisi yarattı.

ÇATIŞMALARIN ŞİDDETİ VE BİLANÇO

İsrail’in saldırılarının ardından İran, karşı saldırıya geçerek Tel Aviv dahil birçok şehirde yıkıma neden olan füze saldırıları düzenledi. Karşılıklı hava saldırıları günlerdir sürüyor ve çatışmaların bilançosu her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Bu gelişmeler, bölgedeki gerilimi artırarak endişe verici bir hal alıyor.