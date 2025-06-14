İran Füze Saldırısı Sonrası Patlama Sesleri

SALDIRILAR SONRASI ÜLKE GENELİNDE PATRONLAR DUYULDU

İran’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği açıklanan füze saldırıları sonrasında ülkede şiddetli patlama sesleri yükseldi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, sabah saatlerinde sadece 15 dakika içerisinde İsrail’e toplam üç salvo füze fırlatıldı. Bu saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 91 kişinin yaralandığı duyuruldu.

KORKUNUN YERİNİ ALAN DUYGULAR

Dün gece yaşanan saldırıların ardından büyük bir korku yaşayan bir kadın, yaşadığı acıyı gözyaşları içinde anlattı. Kadın, “Yeni evimi dün teslim aldım ve bugün İran’ın füze saldırısında yıkıldı” diyerek, aniden yaşadığı kaybın derin üzüntüsünü ifade etti.