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İran Füzeleri Hatay’da Görüldü

İRAN’DAN FÜZE SALDIRISI GÖRÜNTÜLERİ HATAY’DAKİ SEMALARDA

İran tarafından İsrail’e yönlendirilen füzeler, Hatay gökyüzünde görüldü. Olay, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Merkez Antakya’nın yanı sıra Samandağ, Yayladağı, Reyhanlı ve Altınözü ilçelerinde kaydedilen görüntülerde, gökyüzünde hareket eden parlak nesneler yer aldı.

RESMİ AÇIKLAMALAR YETKİLİLERDEN GELMEDİ

Yetkililerden bu saldırıyla ilgili resmi bir beyan yapılmadı. Ancak görüntülerin, İran’ın İsrail’e gerçekleştirdiği balistik füze saldırısı sırasında fırlatılan füzeler olabileceği düşünüldü. Hatay semalarında belirlenen füzelerin, saldırı rotası üzerinde atmosferik geçiş gerçekleştirdiği öngörülüyor.

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