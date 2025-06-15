İran Füzeleri, Hatay’dan Görüntülendi

İRAN’IN FÜZELERİ SAMANDAĞ’DA GÖRÜNTÜLENDİ

Hatay’ın Samandağ ilçesinde İran’ın İsrail’e fırlattığı füzelerin görüntüleri, vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, gökyüzünde hareket eden füzelerin net bir şekilde belirdiği gözlemlendi. Çatışmalar, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başladı ve artarak devam ediyor.

İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ ÇATISMA DERİNLEŞİYOR

İran’ın misilleme saldırılarının hemen ardından İsrail, yeni bir saldırı planı başlattı. İran, İsrail’in hedef aldığı altı nokta için sert bir yanıt verdi ve çok sayıda balistik füzeyle İsrail’e saldırı düzenledi. Bu gelişmeler, iki ülke arasındaki çatışmanın daha da derinleştiğini gösteriyor.