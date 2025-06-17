İran Genelkurmay Başkanı Açıklama Yaptı

İRAN GENELKURMAY BAŞKANI’NDAN TEL AVİV VE HAYFA İÇİN TAHİL ÇAĞRISI

İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, İsrail’e yönelik düzenlenen saldırılar hakkında önemli açıklamalar yaptı. Musevi, İsrail’in başkenti Tel Aviv ile Hayfa için bir tahliye çağrısında bulunarak, “başta bu iki kent olmak üzere işgal altındaki topraklarda yaşayanların hayatlarını kurtarmak için bu bölgeleri terk etmeleri gerektiğini” ifade etti. Aynı zamanda İsrail’e yönelik saldırıların şiddetinin artacağına dair sinyaller verdi.

SALDIRILARA İLİŞKİN CAYDIRICILIK UYARISI

Musevi, gerçekleştirilen önceki operasyonların caydırıcılık amacı taşıdığını belirterek, “Şu ana kadar gerçekleştirilen operasyonlar caydırıcılık için bir uyarı niteliğindeydi, cezalandırıcı operasyon yakında gerçekleştirilecek” dedi. Bu açıklama, bölgede gerilimin tırmanabileceği yönünde endişeleri artırıyor.

İSRAİL’İN GENELEKSEL SALDIRILARI VE SONUÇLARI

İsrail, 13 Haziran’da İran’daki farklı nükleer tesisler ve ordunun üst komuta kademesine yönelik geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlarla birlikte 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Ayrıca, toplam sivil kaybın 224 kişi olduğu açıklandı. İran ordusunun bu duruma cevap olarak İsrail’e balistik füzelerle gerçekleştirdiği misillemelerde ise 24 kişinin öldüğü, 500’den fazla vatandaşın da yaralandığı bilgisine ulaşıldı.