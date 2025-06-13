İran Genelkurmay Başkanı Bakıri Öldü

İRAN DEVLET TELEVİZYONU SALDIRIYI DUYURDU

İran devlet televizyonu, ülkenin en yüksek askeri yetkililerinden Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda hayatını kaybettiğini aktardı. Bu saldırılar, İran’ın başkenti Tahran dahil olmak üzere çeşitli şehirlerde askeri ve nükleer tesislere yönelik gerçekleştirildi.

SALDIRILARIN DETAYLARI

İran devlet televizyonu ve yarı resmi medya kanallarına göre, İsrail gece boyunca kapsamlı saldırılar düzenledi ve bu operasyonlarda İran’ın nükleer tesisleri ile balistik füze üretim merkezleri hedef alındı. İsrail Savunma Kuvvetleri, bu operasyonda 200’den fazla savaş uçağının kullanıldığını ve aralarında Muhammed Bakıri’nin de bulunduğu üst düzey askeri liderlerin hedef alındığını belirtti. Aynı zamanda, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Salami ve diğer üst düzey isimlerin de saldırılarda yaşamını yitirdiği bildiriliyor.

İSRAİL İRAN’A SALDIRDI

İsrail, İran’a yerel saatle 04:00 (TSİ: 03:00) civarında saldırılar gerçekleştirdi. Başkent Tahran’da yoğun patlama sesleri duyuldu. İran resmi ajansı IRNA, bu seslerin özellikle Tahran’ın doğu, batı ve merkez bölgelerinden geldiğini aktardı. İsrail Ordu Radyosuna konuşan bir yetkili, İran Devrim Muhafızları yetkililerinin olduğu bir bölgeye saldırı yapıldığını belirtirken, İran devlet televizyonu sivil binaların da hedef alındığına dair görüntüler paylaştı. Saldırı sırasında İsrail genelinde sirenler çaldı ve İsrail ordusunun açıklaması, ülkedeki tüm cep telefonlarına acil durum uyarısı olarak gönderildi. İsrail Savunma Bakanı, “önleyici saldırıların” ardından İran’da gelecek misilleme ihtimaline karşı ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

NÜKLEER PROGRAM HEDEFTE

İsrail Ordusu (IDF), gerçekleştirilen saldırılarda İran’ın nükleer programının hedef alındığını açıkladı.