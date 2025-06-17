İran Genelkurmay Başkanı Musevi Açıklama Yaptı

İSRAİL’E YÖNELİK SALDIRILAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR

İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, İsrail’e yönelik düzenlenen saldırılara dair değerlendirmelerde bulundu. Musevi, İsrail’in başkenti Tel Aviv ve Hayfa için tahliye çağrısı yaparak, bu iki şehir gibi işgal altındaki topraklarda yaşayanların hayatlarını kurtarmak amacıyla bu bölgelerden ayrılmaları gerektiğine dikkat çekti. Musevi, İsrail’e yönelik saldırıların şiddetinin artacağına dair sinyaller vererek, “Şu ana kadar gerçekleştirilen operasyonlar caydırıcılık için bir uyarı niteliğindeydi, cezalandırıcı operasyon yakında gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN GENCİ KAPSAMLI SALDIRILARI

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler ve ordunun üst komuta kademeleri hedef alınarak geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucunda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanların yanı sıra 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Sivil kayıpların toplam sayısı ise 224 olarak bildirildi.

İRAN’IN MİSİLLESİ VE KAYIPLAR

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misilleme sonucu, bu saldırılarda 24 kişinin yaşamını yitirdiği ve 500’den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Bu olaylar, bölgedeki şiddet döngüsünün devam ettiğine işaret ediyor.