İran: Görüşmeler hafta sonu başlayacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Viyana’da nükleer anlaşma müzakerelerinin hafta sonu yeniden başlayacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen Hatibzade, nükleer anlaşma ve müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu.

Müzakerelerin bir sonraki turunun hafta sonu başlayacağını aktaran Hatibzade, “Müzakereleri karşı tarafa sunduğumuz taslaklara göre yürütüyoruz. Geçici ya da aşamalı bir anlaşma söz konusu değildir. Karşı taraf İran’ın sunduğu metne hiçbir itirazda bulunmadı sadece değerlendirmeleri gerektiğini ve taleplerin hepsini karşılayamayacaklarını söylediler.” ifadelerini kullandı.

Hatibzade, müzakerelerin bitmediğini ve sadece bir ara verildiğini hatırlatarak, gerek duyulduğunda yeni öneri taslaklarının sunulabileceğini dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “İran gerekli esneklik ile Viyana’ya gitti ancak karşı taraf lazım olan esnekliğe sahip değil. Nükleer anlaşmadan aşağı bir şeyi kabul etmeyiz ve bu anlaşmadan fazlasını da taahhüt etmeyiz. Yaptırımlar devam ediyor ve henüz hiçbir yol açılmış değil.” görüşlerini paylaştı.