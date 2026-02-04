İran Görüşmeleri İçin Tarihler Netleşiyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlarken İran konusunu değerlendirdi. Leavitt, Başkan Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve İran’la yapılacak görüşmelerin “planlandığı gibi” süreceğini ifade etti. “Başkan Trump, her zaman ‘önce diplomasi’ yolunu izlemek istiyor, ancak bu iki tarafın da iş birliğini gerektirir” diyen Leavitt, ABD’nin İran konusunda tüm seçenekleri masada tuttuğuna dikkat çekti. Ayrıca, geçtiğimiz yıl İran’ın nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı hatırlatarak, “İran’la bu görüşmeler bu hafta sonuna doğru yapılacak” şeklinde konuştu.

İRAN: GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran resmi ajansına yaptığı açıklamada, “Görüşmelerin önümüzdeki birkaç gün içinde yapılması planlanıyor ve görüşmelerin yeri konusunda istişareler devam ediyor. Görüşmelerin yeri kesinleştiğinde duyurulacaktır” şeklinde belirtti. Bekayi, “Temelde görüşmelerin yeri ve zamanı karmaşık bir konu değildir ve medya oyununa konu olmamalıdır. Hem Türkiye, hem Umman, hem de bölgedeki diğer bazı ülkeler görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler ve bu bizim için çok değerlidir” ifadelerini kullandı.

HAZİRAN 2025’TEN SONRA İLK GÖRÜŞME

ABD’li ve İranlı yetkililerin, Haziran 2025’te İran ile İsrail arasında gerçekleşen 12 günlük çatışmaların ardından ilk kez bir araya gelmesi bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 2 Şubat’ta yaptığı açıklamada İran’ın diplomasiye hazır olduğunu vurgulayarak, “Ancak diplomasi; baskı, yıldırma ve güç kullanımıyla bağdaşmaz. Sonuçlarının yakında ortaya çıkmasını umuyoruz” dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Trump’ın müzakere teklifine yanıt verilmesi yönündeki taleplerin dikkate alındığını belirterek, müzakerelerin başlaması için Erakçi’ye talimat verdiğini açıkladı.