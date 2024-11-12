İran Güvenlik İçin Tünel İnşa Edecek

İRAN’DA SAVUNMA TÜNELİ PROJESİ

İran, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıların ardından güvenliği artırmak için çeşitli önlemler alıyor. Başkent Tahran’da yeni bir savunma tünelinin inşasına karar verildi. Tahran Belediyesi Kent Konseyi Ulaştırma Dairesi Başkanı Cafer Taşkeri Haşimi, tünelin yer altından tıbbi tesislere doğrudan erişim sağlayacağını açıkladı. Tünelin, kent merkezine yakın bir konumda inşa edileceği ve metro inşaatının devam ettiği Modafane Selamet İstasyonu ile İmam Humeyni Hastanesi’ni birleştireceği ifade edildi. Haşimi, “Bu savunma tüneli sayesinde tıbbi tesislere doğrudan erişim sağlanacak. Ülke tarihinde bu amaçla ilk kez bir savunma tüneli inşa edilecek” dedi.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İran ve İsrail arasındaki gerginlik artmaya devam ediyor. İran, 1 Nisan’da İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’daki İran büyükelçiliğine düzenlediği saldırıya karşılık olarak 13 Nisan’da İsrail’e insansız hava aracıyla bir saldırı gerçekleştirmişti. Ayrıca 1 Ekim’de Hamas lideri İsmail Haniye ile Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın ve Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Abbas Nilfuruşan’ın ölümüne neden olan İsrail saldırısına karşı 180 balistik füze kullanarak karşılık vermişti. Bunun üzerine İsrail, 1 Ekim’deki saldırıya misilleme olarak 26 Ekim’de İran’daki askeri noktaları hedef almış ve bu saldırıda biri sivil, dördü asker olmak üzere toplam beş kişi hayatını kaybetmişti.