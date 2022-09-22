İran halkı, genç kadın için ayağa kalktı

İran’da başörtü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alınan ve hayatını kaybeden Mahsa Amini için başlayan gösteriler devam ediyor.

İranlı yetkililer şimdiye kadar 3 kişinin öldüğünü doğruladı. Ancak ölü sayısının açıklananın çok üstünde olduğundan endişe ediliyor.

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini isimli genç kadının gözaltında ölümü sonrası büyüyen öfke sokağa taştı

Güvenlik güçleri protestoları kontrol etmekte zorlanıyor. Sıklıkla göstericilere sert şekilde müdahale ediyor.

Hatta zaman zaman güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle göstericilere ateş ettiği iddiaları da var. O iddiaları destekler nitelikte görüntüler de kameralara yansıdı. Olaylarda ölenler ve yaralananlar da var

İran resmi haber ajansı, başkent Tahran’ın da aralarında olduğu Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman gibi 10’un üzerinde kente gösterilerin sıçradığını duyurdu.

Düzenlenen gösterilerde eylemciler, sokaklardaki çöp konteynerlerini ateşe vererek, rejim karşıtı sloganlar attı.

Motosikletli devriyelerle olay yerine gelen polis ve rejim yanlısı Besic üyelerinin cop ve biber gazı kullanarak protestocuları dağıttığı ve birçok kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

Tahran’da da eylemler gece yarısına kadar sürdü.

Sosyal medyadaysa Mahsa Amini etiketiyle milyonlarca paylaşım yapıldı.

Amini için yapılan illustrasyonlar ve foto montajlar dikkat çekiyor.

Belçikalı sanatçı Edith Dekyndt’in saçtan yapılmış bayrak çalışması da en çok paylaşılan görsellerden biri oldu.