İran Halkına Destek Veriyoruz, Dedi

İSRAİL’İN İRAN’A YÖNELİK SALDIRILARINDAN SONRA MİSİLLEME YAPILDI

İsrail’in İran’ın birçok kentine gerçekleştirdiği saldırılara karşılık, İran ordusu misilleme atakları başlattı. Bu süreçte İsrail’e yüzlerce balistik füze fırlatıldığı bildiriliyor.

NETANYAHU’DAN AÇIKLAMALAR

İsrail Başbakanlığı’nın sosyal medya hesabından Başbakan Binyamin Netanyahu’nun İran halkına yönelik ifadelerine yer verildi. Netanyahu, “İsrail’in mücadelesinin İran halkına karşı değil, rejime karşı” olduğunu belirtti ve “İsrail ve İran milletlerinin dost olduğu” mesajını verdi. Ayrıca, “İran halkının bayrağı ve tarihi mirası etrafında birleşerek özgürlüğü için ayağa kalkmasının zamanı geldi” diye ekledi.

SALDIRILAR SONRASI TOPLANTI

Diğer yandan, Netanyahu’nun İran’ın gerçekleştirdiği misilleme saldırısından sonra bakanlarla ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir sığınakta toplandığı bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Netanyahu birçok bakan ve üst düzey savunma yetkilisiyle son durum değerlendirmesi gerçekleştirdi. İran tarafından iki dalga halinde yapılan misilleme sonrası, Netanyahu’nun üst düzey güvenlik ekipleriyle sığınakta bir araya geldiği vurgulandı.