İSRAİL’İN SALDIRISI SONRASI GERGİNLİK ARTIYOR

İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından bölgede tansiyon yükseliyor. Bu gelişmeler sonucunda İran hava sahası uçuşlara kapandı. İstanbul’dan havalanan bir uçak, 50 İranlı yolcuyu taşıyarak Van’a iniş yaptı.

YOLCULAR KARA YOLU İLE İRAN’A DÖNÜYOR

İsrail’in saldırılarının ardından, ülkelerine geri dönmek isteyen İranlılar kara yolunu tercih etmeye başladı. Bugün öğle saatlerinde, İstanbul’dan kalkan ve içinde 50 İranlı yolcu bulunan Meraj Havayolları’na ait uçak, Van Ferit Melen Havalimanı’na indi. Yolcuların kara yoluyla İran’a geçeceği bilgisi alındı.